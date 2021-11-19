Bandırmalılar hakem Caner Ak’a öfke kusmuştu    

Kocaelispor’un pazar günü deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçı Adana bölgesinden Caner Ak yönetecek. Hakemin, Bandırma takımı tarafından kara listeye alındığı görüldü.

AĞIR İFADELİ AÇIKLAMA

Bandırmaspor – Kocaelispor maçını yönetecek olan hakem Caner Ak ile ilgili olarak Bandırma kulübü, geride bıraktığımız sezon Şubat ayında oynanan ve 1-1 sona eren Keçiörengücü maçının ardından sert açıklama yapmış ve “Caner Ak’ın soy ismi gibi karşılamayı “Ak” olarak tamamlamasını dilerdik. Ancak ilgili şahıs, Türk futbolunda kara bir lekeye imza atmıştır. Caner -Kara- gibi lobici düdükler, düdüklerini asana kadar biz dimdik ayakta olacağız” şeklinde ağır ifadelerde bulunmuştu. Kocaelispor maçı için yapılan bu atama kafalarda soru işaretleri bıraktı.

BU SEZON ÜÇ 1. LİG MAÇINA ÇIKTI

Adanalı hakem BAL ve profesyonelde toplam 126 maç yönetti. Bu maçların 52’sini ev sahibi, 40’ını deplasman takımları kazanırken, 34 maç da berabere sona erdi. Caner Ak 126 maç sonunda toplam 564 sarı, 35 de kırmızı kart çıkardı. Hakem Ak bu sezon ise 1. Lig’de 3 maça çıktı. Ak, Gençlerbirliği’nin Altınordu’yu sahasında 3-2, Ankaragücü’nün deplasmanda Bursaspor’u 4-0 mağlup ettiği ve Samsunspor ile Erzurum arasında 0-0 sona eren maçlarda düdük çaldı. Adana bölgesi hakemi bu 3 maçta ise 14 sarı, 3 de sarı kartına başvurdu.