Müjdat Katıoğlu ve Faruk İşbilen yuvaya döndü  

1.Amatör Lig’in köklü kulüplerinden Çubuklu Balaspor iki eski futbolcusu ile anlaştı. Yeşil beyazlı ekipte bir dönem forma giyen golcü isim Müjdat Katıoğlu ve tecrübeli stoper Faruk İşbilen yuvaya döndü. Çubuklu Balaspor’un fırtına gibi estiği ve BAL’ı kıl payı kaçırdığı süreçte de takımın kadrosuna yer alan Müjdat ve Faruk, yeni takımlarında başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.