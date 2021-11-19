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19 Kas 2021 - 15:07- Spor G: 19 Kas 2021 - 15:08

Müjdat Katıoğlu ve Faruk İşbilen yuvaya döndü  

1.Amatör Lig’in köklü kulüplerinden Çubuklu Balaspor iki eski futbolcusu ile anlaştı. Yeşil beyazlı ekipte bir dönem forma giyen golcü isim Müjdat Kat...
Müjdat Katıoğlu ve Faruk İşbilen yuvaya döndü   mask
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1.Amatör Lig’in köklü kulüplerinden Çubuklu Balaspor iki eski futbolcusu ile anlaştı. Yeşil beyazlı ekipte bir dönem forma giyen golcü isim Müjdat Katıoğlu ve tecrübeli stoper Faruk İşbilen yuvaya döndü. Çubuklu Balaspor’un fırtına gibi estiği ve BAL’ı kıl payı kaçırdığı süreçte de takımın kadrosuna yer alan Müjdat ve Faruk, yeni takımlarında başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

 

19 Kas 2021 - 15:07 - Spor

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