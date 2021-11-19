İzmit Belediyespor’da şampiyon kulaçlar yetişiyor    

İzmit’in yetenekli çocuklarından oluşturulan İzmit Belediyespor Yüzme Takımı ile Sualtı hokeyi takımları, çalışmalarını İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda aralıksız şekilde sürdürüyor

HAVUZDAN ÇIKMIYORLAR

İzmit Belediyesi, pandemi sebebiyle evlerine kapanan İzmitli çocukların sporla tanışması ve yeniden sosyalleşmesi adına yaz aylarında ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini hayata geçirmişti. Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştirilen ve 640 çocuğun faydalandığı proje kapsamında 7-14 yaş aralığındaki yetenekli 80 çocuk, İzmit Belediyespor Kulübü’ne kazandırıldı. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek adına kolları sıvayan İzmit Belediyespor’da 60 sporcu yüzme takımına, 20 sporcu ise Sualtı Hokeyi takımına dâhil edildi.

17 AĞUSTOS BULVARI’NDA

Tepeköy Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 17 Ağustos Bulvarı’nda yer alan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda haftanın iki günü ikişer saat düzenlenen antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren iki takım da, resmi müsabakalara hazırlanıyor. Nurşah Köseoğlu, Mehmet Bilal Akçakaya ve Muratcan Keskin’den oluşan antrenör kadrosu ile çalışan geleceğin şampiyonları, sunulan hizmetin yanı sıra gösterilen ilgi ve verilen ücretsiz eğitimlerden oldukça memnun kalıyor.

AZAZİ, “TESTLERDEN GEÇTİLER”

Kulüp tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip eden ve kulübün faaliyetleri hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu Sorumlusu Levent Azazi, asıl hedeflerinin uluslararası sporcular yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Önemli testlerin ardından başarılı çocukların kulüp bünyesine dâhil edildiğini kaydeden Azazi, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi sonrası yetenekli sporcuları kulüp bünyesine dâhil etmek adına bazı testler gerçekleştirdik.

ULUSLARARASI SPORCULAR ÇIKACAK

Yaptığımız testler sonucu başarılı olan 80 çocuğu kulüp bünyesine dâhil ettik. Bünyemize kazandırdığımız isimlerden 60’ı yüzme takımını, 20’si ise Sualtı Hokeyi takımımızı oluşturdu. Sporcularımız haftada dört gün, her gün 2 saat olmak üzere antrenmanlarına devam etmektedirler. Önceliğimiz; Mustafa kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ düşüncesi ile hareket ederek sporcuların ahlaklı birer sporcu olarak kentimizi ulusal ve uluslararası arenada temsil etmelerini sağlamaktır” dedi.

SPORCU VELİLERİ DE ÇOK MUTLU

İzmit Belediyespor Kulübü bünyesinde iki çocuğu eğitim gören velilerden Ayla Özer de, “İki çocuğum da yazın düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın kurslarına katıldı ve ardından yapılan testler sonrası kulüp bünyesine dahil edildi. Havuzun ve hocaların verdiği eğitimin kalitesi, özel kurslardan çok daha iyi durumda. Umuyorum ki, bu eğitimler devam eder. Bizlere sunulan bu hizmetten ötürü başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.