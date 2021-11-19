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19 Kas 2021 - 15:12- Spor G: 19 Kas 2021 - 15:14

Periler Kayseri’de parkeye çıkıyor

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, Kayseri’de Bellona karşısına çıkıyor. Milli aradan sonra yen...
Periler Kayseri’de parkeye çıkıyor mask

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, Kayseri’de Bellona karşısına çıkıyor. Milli aradan sonra yeniden parkeye çıkacak Periler, yeni bir sayfa açmak istiyor. Günün programı şöyle…

13:00 GALATASARAY-ANTALYA 07                                                                                                         

14:00 BOTAŞ-NESİBE AYDIN                                                                                                     

14:30 ELAZIĞ İL ÖZEL-BEŞİKTAŞ HDI                                                                                                      

15:00 ÇANKAYA ÜNİ.-HATAYSPOR

15:30 BURSA B.ŞEHİR-OGM ORMAN                                                                                                   

16:00 BELLONA KAYSERİ-UMF İZMİT                                                                                    

16:30 F.BAHÇE SAFİPORT-MERSİN Y.                     

19 Kas 2021 - 15:12 - Spor

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