Periler Kayseri’de parkeye çıkıyor

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, Kayseri’de Bellona karşısına çıkıyor. Milli aradan sonra yeniden parkeye çıkacak Periler, yeni bir sayfa açmak istiyor. Günün programı şöyle…
13:00 GALATASARAY-ANTALYA 07
14:00 BOTAŞ-NESİBE AYDIN
14:30 ELAZIĞ İL ÖZEL-BEŞİKTAŞ HDI
15:00 ÇANKAYA ÜNİ.-HATAYSPOR
15:30 BURSA B.ŞEHİR-OGM ORMAN
16:00 BELLONA KAYSERİ-UMF İZMİT
16:30 F.BAHÇE SAFİPORT-MERSİN Y.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.