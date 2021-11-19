Semih: Zor maç ama kolay lokma değiliz

Kocaelispor’un başarılı sağ beki Semih Karadeniz, Bandırmaspor maçının zor geçeceğini ancak kendilerinin de kolay lokma olmadıklarını belirtti
ANLAMLI OLMASI İÇİN
Bursaspor’dan daha diri bir takımla karşılaşacaklarının altını çizen Semih şu şekilde konuştu: Milli takım arasında yoğun bir tempoda çalıştık. Takımda forma savaşı var ve herkes formayı istiyor. Bursa galibiyeti ile sevindik ve bu galibiyetin daha anlamlı bir hale gelmesi için Bandırma maçını iyi bir sonuçla geçmemiz lazım. Diri ve tecrübeli bir rakiple oynayacağız. Bursa maçına göre daha zor bir maç bizi bekliyor.
FARKINDAYIZ
Biz de kolay lokma değiliz, Kocaelispor’uz. Onların da bizden çekindiklerinin farkındayız. 3 puan için gidiyoruz ama beraberlik de kötü bir sonuç değil. Çok değerli bir takımdayız, camiadayız. Burası her futbolcunun isteyeceği bir yer. Beni bilen biliyor. Antrenmanlarda da maçlarda da yüzde yüz mücadele ederim. Forma geldiğinde şansımı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Bazen tercih hakkından dolayı oynayamıyorum, buna da saygı duyuyorum. Kısacası her zaman hazırım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.