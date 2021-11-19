Dünya Prematüre Günü Medar’da coşkuyla kutlandı

17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Medar Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte, prematüre olarak doğan bebekler ve aileleri konuk edildi. Prematüre ürünleri asılarak süslenen prematüre ağacının yanı sıra mor balonlarla süslenen salonda, prematüreleri simgeleyen ürünlerle donatılmış ağaç yoğun ilgi görürken, günün simgesi mor renkli balonlarda etkinliğe renk kattı.

“Bugün mucize bebeklerin günü”

Medar Hastanesi Gölcük’ün düzenlediği Prematüre Günü etkinliğinde, Başhekim Dr. Göksel ENSARİ, yeni doğan yoğun bakım sorumlu hekimi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Müjgan GÖKDUMAN ile Kadın Hastalıkalrı ve Doğum uzmanları ile yenidoğan yoğun bakım ünitesi ekibi katıldı. Yenidoğan Yoğunbakım sorumlu hekimi Uzm. Dr. Müjgan KESKİN GÖKDUMAN, “bugün hayata tutunmak için minicik yürekleriye mücadele veren prematürelerimizin günü… Onların minicik yüreklerinin kocaman azimlerine tanık olmak bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Onların bu zorlu yolculuktan sonra sağlıkla bugün aramızda görmekten çok mutluyuz.” dedi.

Hediyeler dağıtıldı

Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, prematüre doğanlar mor balonlarla donatılmış salonda özgürce oynarken, prematüre ağacı önünde anne ve babaları ile fotoğraf çektirdiler. Prematüre Günü’ne özel kumbara hediyesi ile mutlu olan çocuklar, yoğun bakım sürecinde birlikte oldukları yeni doğan ekibiyle de bolca fotoğraf çektirdi.