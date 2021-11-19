Aydın Ünlü ve Erkan Azeri disipline verilecek

MHP eski MKYK yedek üyesi Erkan Azeri, il başkanı Yunus Emre Kurt ve babasını hedef alan sosyal medya paylaşımının ardından ortalık karıştı. Paylaşımın ardından MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, Ülkü Ocakları Kocaeli İl başkanı Abdülkadir Özdemir ve bir grup ülkücü ile birlikte Erkan Azeri’yi uyarmak için evine gitti. Evin önünde MHP yöneticileri ile Erkan Azeri arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmada taraflar karakolluk oldu. Erkan Azeri’nin karakola alındığını öğrenen eski il başkanı Aydın Ünlü de karakola geldi.

AZERİ PAYLAŞIM YAPTI



MHP’nin önceki dönem MYK yedek üyelerinden Erkan Azeri’nin İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve babasını hedef alan sosyal medya gönderisinin ardından ortalık karıştı. MHP İl Başkan Yardımcısı Murat Nuri Demirbaş, Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, Erkan Azeri’nin Darıca’daki evine gitti.

KAPIYI KARDEŞİ AÇTI



Erkan Azeri’nin Darıca’daki evine giden MHP yöneticilerine kapıyı Erkan Azeri’nin kız kardeşi Sevinç Azeri açtı. Karşılarında MHP’li yöneticileri bulan Sevinç Azeri, “Evimizi mi basıyorsunuz?” sözüne karşılık parti yöneticilerinin “Ocak yöneticisinin ataması vardı. Birlikteydik. Oradan geldik” dediği ifade edildi. Bu sırada Erkan Azeri bir süre sonra bahçeye çıktı ve iki taraf arasında sözlü atışma yaşandı. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekibi geldi. Taraflar olayın ardından karakolluk oldu.

AYDIN ÜNLÜ KARAKOLDA

Tarafların karakola gittiğini öğrenen Aydın Ünlü, karakola geldi. Hatta Ünlü, Azeri karakoldan çıkana dek bekledi. Yaşanan bu olayın ardından MHP il yöneticileri, il başkanı Yunus Emre Kurt ve babası hakkında çirkin paylaşım yapan Erkan Azeri ve olay yerine gelen Aydın Ünlü'yü disipline sevk edeceklerini belirtti.

AZERİ’NİN PAYLAŞIMI



MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, il binasında yapılan tadilatın ardından partide önce zihniyeti sonra mobilyalarını değiştirdiklerini açıklamıştı. Kurt’un bu açıklamaları üzerine paylaşımda bulunan Azeri, “9 Şubat 1969 yılında neredeysek oradayız; MHP Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli’ye karşı çoklu baro için HDP’lilerle kol kola olup adliye önünde açıklama yapmadık yapanlar haindir. Elbette önce zihniyet; mensubu olduğun harekete olan samimiyetle ilgilidir. Zihniyet mobilya dizmekse Herkesten para istediğinizle ilgilidir. Hadsizlik yapma; Önce babanın Adliye koridorlarındaki neyle anıldığına bak. Alayı rüşvetçi diyor. Sen önce HDP’ li Avukatlar ile ortak olan zihniyetini değiştir” ifadelerini paylaşmıştı.