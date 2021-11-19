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19 Kas 2021 - 16:01- Gündem G: 19 Kas 2021 - 16:04

Alikahya Atatürk Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi’nde baskı beton kaldırım çalışmalarını tamamladı

Alikahya Atatürk Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı mask


Kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi’nde kaldırım çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına göre çalışmalarını hızla sürdüren ekipler, Güneysu Caddesi’nde bin metre uzunluğundaki kaldırımı bölge halkının kullanımına sundu.


VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Alikahya Atatürk Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş da yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti paylaştığı bir video ile ifade etti. Bölge sakini, “Bölgemizde beton kaldırım çalışması başarıyla bitti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İzmit Belediyesi sayesinde çevremiz güzelleşiyor” şeklinde konuştu. 
# İzmit belediyesi

19 Kas 2021 - 16:01 - Gündem

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