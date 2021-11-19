Alikahya Atatürk Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı

Kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi’nde kaldırım çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına göre çalışmalarını hızla sürdüren ekipler, Güneysu Caddesi’nde bin metre uzunluğundaki kaldırımı bölge halkının kullanımına sundu.
VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR
Alikahya Atatürk Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş da yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti paylaştığı bir video ile ifade etti. Bölge sakini, “Bölgemizde beton kaldırım çalışması başarıyla bitti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İzmit Belediyesi sayesinde çevremiz güzelleşiyor” şeklinde konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.