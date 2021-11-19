Zorlu: Her ay 8-10 kişi mesleği bırakıyor

Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu, ekonomik kriz ve yaşanan son akaryakıt zamlarının ardından yaptığı açıklamada, “Şu an para kazanamıyoruz. Benim 6 aracım var. 2 tanesini şoför sıkıntısı yaşadığım için, akaryakıt ve parçaya gelen zamlar yüzünden garaja çektim, çalıştırmıyorum. Çalışan araç zarar yaşatıyor. İş çok, talep çok ama fiyat yok. EFE TÜFE de bizi kurtarmıyor” dedi.

“ŞOFÖR SIKINTISI YAŞAYACAĞIZ”

Zorlu, “250 milyarlık arabanın 75 bine motoru yapılıyor. 6 lastik alsam 24 bin TL, dorse lastikleri hariç. Bir sigorta 15 bin TL tutuyor. İki aracım yatıyor, yatmasından da çok memnunum. Yılbaşından sonra gelecek zamlara göre hareket edeceğim. Her ay odamıza gelen 8-10 üye faaliyetini bırakıyor. ‘Bu işi yapamaz hale geldik’ diyorlar. Kocaeli böyleyse Türkiye ortalamasını düşünemiyoruz. Bu gidişatla şoför sıkıntısı yaşamaya başlayacağız. Şoför maaşları artacak ve taşımacılık çok daha maliyetli bir boyuta gelecek” diyerek dert yandı.