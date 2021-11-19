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19 Kas 2021 - 21:30- Ekonomi

Marketlerde un, yağ ve şekere kota dönemi

Ülke genelinde can sıkmaya devam eden ekonomik kriz nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli genelinde de hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde un, yağ ve şeker satışlarına sınırlandırma geldi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Marketlerde un, yağ ve şekere kota dönemi mask

Önceki gün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 10,45 liradan 11,30 liraya kadar yükselerek tarihi zirveyi yeniledi. Türk Lirası ise dolar karşısında kan kaybetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında sadece atıştırmalık alıp 1.002 lira ödediği ve fiyatlarını “gayet uygun” bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yeni bir uygulama hayata geçti. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde, ülke genelinde olduğu gibi il genelinde de un, yağ ve şeker satışına sınırlama getirildi. Uygulama, 1980 öncesindeki karneyle gıda ürünü satış dönemini hatırlattı.

1 ADETTEN FAZLA SATILMIYOR

Vatandaş bir ucuzluk marketinde istediği marka Ayçiçek yağını uzun süredir bulamamaktan yakınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zincir marketler ile mücadele yolu olarak gösterdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ‘Un’, ‘Şeker’ ve ‘Yağ’ çeşitleri 1 adet ile sınırlandırıldı. Yenişehir Mahallesi Yazıcı Sokak üzerinde bulunan marketin duvarlarına asılan uyarı yazısında, “Değerli müşterilerimiz her müşterimizin yararlanması amacıyla şeker, un ve yağ satışımız 1 adet ile sınırlıdır. Anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi. Sınırlı satışa rağmen marketlerde Ayçiçek yağı ve 2 kiloluk toz şeker stokları bitti. Soran müşterilere ise ürünlerin sonraki geleceği söyleniyor. 

# Sokak

19 Kas 2021 - 21:30 - Ekonomi

Muhabir Serhat Güneş

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