44 yıllık Bağdat Fırını kepenk indirmeyi düşünüyor

Son dönemde üst üste gelen zamlara karşı ateş püsküren İzmit Bekirpaşa’da bulunan Bağdat Fırını’nın işletmecisi Engin Kalyoncu, “6’ncı ayda 110 TL’ye aldığım un pazartesi günü 305 lira oldu. Üstelik toptancı bu fiyat bugünün fiyatı diyerek parayı da peşin istiyor. Ekmeklik un 22 gün önce 200 liraydı. 22 günde 105 lira zam geldi. Uncular unun fiyatının Ramazan’da 375 TL olacağını söylüyor” dedi.

“DAYANMA İHTİMALİM YOK”

Kalyoncu, “Bugün un ve işçi maliyetimi karşılayabilmek için cebimden her ay 4 bin TL koymam gerekiyor. Diğer maliyetleri katmadan… Mayanın kolisi 40 liradan 150 liraya, odunun tonu 400 liradan bin 200 liraya çıktı. Günde sattığımız ekmek sayısı 2 bin 800-3 bin arası. Depomda un stokum 15 gün sonra bitiyor, ondan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Dayanma ihtimali yok. Depomuzdaki unlar bitmek üzere” diyerek duruma tepki gösterdi.