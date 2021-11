“1 kg kıyma fiyatına 4 kg peynir alınırdı, şimdi 1 kg peynir alınıyor”

Artan maliyetler nedeniyle hayvan kesiminin azalması et fiyatlarını da etkiledi. Hayvan kesiminin azalması nedeniyle kışın yoğun olarak satılan sakatatın fiyatına son iki ayda yüzde 20’lerde zam gelirken ciğerin kilosu et fiyatını geçmiş oldu. Hayvanın yemi ve bakımı gibi maliyetlerden mazota gelen zamlar ile birçok ayrı faktör fiyatlara yansıdı. Kocaeli’de faaliyet gösteren Kocaeli Et Pazarı’nda kasap olarak çalışan Enan Ürküt artan fiyatlarla ilgili gazetemize konuştu.

“CİĞERCİLER SAKATAT ALAMIYOR”

Ciğer fiyatlarında yaşanan artış ile ilgili Ürküt, “Hayvan canlı olarak geliyor. Onun gelmesi bir şey ifade etmiyor. Yani üretim, alım gücü olmadığından dolayı bir işletme ya da kasap haftada 10 tane dana kesiyorsa şu anda 2 ya da 3 tane kesebiliyor. Bunun sonucunda da ciğerciler sakatat alamıyor. Bu yüzden de ciğerin fiyatında artış yaşanıyor. Kışın sakatat yoğun satılır; ondan dolayı rağbet olunca da bu fiyatlara yansıyor. Pahalı alınca pahalı satılmak zorunda kalınıyor” dedi.

“BİR ÇUVAL YEM 225-230 TL”

Ürküt, “İşlerimiz çok düşük. Maliyetler yüksek. Bu maliyetler de halkımıza yansıyor. Bu tamamen maliyetlerle alakalı. Mazota zam geldiğinde bile nakliyesi vs. hepsi üzerine koyuluyor. Bugün bir çuval yem 225-230 TL olmuş. Bu hayvan bu yemi iki günde yiyor. Onun otu var, bakıcısı var… Her şey maliyet. Bu durum da bizlere, dolaylı yollardan da halkımıza yansıyor” dedi.

“ETE YİNE ZAM GELEBİLİR”

Son olarak Ürküt, “Eskiden 1 kilo kıyma karşılığı 4 kilo peynir alınabiliyordu; şimdi 1 kilo kıyma karşılığı 1 kilo peynir alınıyor. Yurt dışından hayvan ithali önceden bin Euro iken iki ay önce 8 bin lira ediyordu şimdi 11 bin, 12 bin lira. Vatandaşın bunu da anlaması lazım. Bu maliyetler içinde yem, saman, suni yem vb. daha birçok kalem var. Ete yine zam gelebilir” ifadelerine yer verdi.

ET FİYATLARI NE DURUMDA? (KG)

Dana Ciğer: 65-70 TL

Kuzu Ciğer: 100-105 TL

Dana Kıyma: 75-80 TL

Dana Kuşbaşı: 90-95 TL

Dana Biftek: 100-105 TL

Dana Antrikot: 120-125 TL

Dana Bonfile: 140-145 TL

Kuzu But: 90-95 TL

Kuzu Kol: 85-90 TL

Kuzu Pirzola: 155-160 TL

Kuzu Gerdan: 75-80 TL

Dana Kemikli: 65-70 TL