Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyü Şile yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile Caddesi’nde seyir halinde olan 7 araç bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olası ikinci bir kazayı önlemek için trafik önlemi aldı. Öte yandan kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.