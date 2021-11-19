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19 Kas 2021 - 22:38- Asayiş G: 19 Kas 2021 - 22:39

Tırın çarptığı hafif ticari araçtan yara almadan kurtuldular

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sollama yapmak isteyen tır hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar ağaçlık alana devrilirken kazada tır sürücüsü yaralandı.
Tırın çarptığı hafif ticari araçtan yara almadan kurtuldular mask
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Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Çınarlıdere Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürkan A. idaresindeki 41 AET 202 plakalı DAF marka tır, sollama yapmak istediği esnada Erol Z. idaresindeki 34 AHG 31 plakalı Renault marka hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki ağaçlık alana düştü. Meydana gelen kazada tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, meydana gelen kazada hafifi ticari araçta bulunan sürücü Erol Z. ve araçta yolcu olarak bulunan Hatice A. yara alamadan kurtulurken TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.
# eğitim, sağlık

19 Kas 2021 - 22:38 İHA Kocaeli- Asayiş

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