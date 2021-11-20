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20 Kas 2021 - 09:14- Gündem G: 20 Kas 2021 - 09:16

Kocaeli İtfaiyesi adeta bir okul oldu

Adeta bir eğitim okulu gibi faaliyet gösteren Kocaeli İtfaiyesi son olarak gelen talep üzerine Hatay’daki İSDEMİR firmasının itfaiye personeline eğitim verdi
Kocaeli İtfaiyesi adeta bir okul oldu mask

İtfaiyecilik alanında ulusal ve uluslararası platformda şehrimizi başarıyla temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitim faaliyetlerinde hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir İtfaiyesi son olarak Hatay’da bulunan İSDEMİR firmasındaki itfaiye teşkilatına eğitim verdi.

HATAY İSDEMİR’DEN EĞİTİM TALEBİ

Gelen eğitim talepleri doğrultusunda hem Kocaeli’de hem de il dışındaki kurum ve kuruluşlara eğitim hizmeti veren Büyükşehir İtfaiyesi, Hatay’da kurulu bulunan İSDEMİR (İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.) firmasından gelen eğitim talebine istinaden, firma bünyesindeki İtfaiye Teşkilatına eğitim verdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenleri, program için Hatay’a gitti.

TEORİK VE PRATİK UYGULAMALAR

KOBİTEM eğitmenleri tarafından İSDEMİR firmasının kendisine ait itfaiye eğitim alanı da bulunan Hatay’daki tesislerinde gerçekleştirilen eğitimlerde Yangına Müdahale, Yüksek Açı Kurtarma, Trafik Kazalarında Kurtarma ve Çökmüş Yapılarda Arama Kurtarma ana başlıklarında teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Detaylı mesleki bilgilerin sunulduğu eğitimler ağırlıklı olarak uygulamalı şekilde gerçekleşti.

VERİLEN EĞİTİMLER

6 gün süren programda şu eğitimlere yer verildi; Yangın Davranışı, Duman Yapısı ve Riskleri, Kişisel Korunma Donanımları, Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme, Yangına Müdahalede Kullanılan Akımlar, Yangın Ortamında Kazazede Aranması ve Kurtarılması, Yaralı İtfaiyeci Kurtarma ve İlk Müdahale, İpler ve Düğümler, Yüksekte Çalışma Donanımları, Yüksekte Kurtarma Operasyonlarında İstasyon Kurulumu ve Güvenlik Sistemleri, İple İniş ve Çıkış, Yatay Hat Kurulumu, Yatay ve Dikey Hat Geçişleri, Kuyulardan ve Dar Alanlardan Kurtarma Operasyonları, Yüksekte Kurtarma Operasyonlarında Kazazede Nakli, Araç Yapısı ve Güvenlik Sistemleri, Trafik Kazalarında Kurtarma Operasyonlarının İşleyişi, Trafik Kazalarında Müdahalede Güvenlik Sistem ve Aşamaları, Trafik Kazalarında Müdahalede Ekip Organizasyonu, Kazazedeye Erişimin Sağlanması, Kazazedenin Çıkartılması Aşamaları, Yapı Çökme Modelleri, Çökmüş Yapılarda Ekip Yaklaşımı, Çökmüş Yapılarda Kazazede Aranması, Uluslararası İşaretleme Yöntemleri, Çökmüş Yapılarda Kurtarma Operasyonlarında Kullanılan Araç Gereç ve Ekipman, Çökmüş Yapılarda Destekleme (Tahkimat).
# eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

20 Kas 2021 - 09:14 - Gündem

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