Resmi Gazete çöktü: Akşener, ‘Yazık değil mi bu güzel ülkeye?’ dedi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararıyla yabancı para birimleri karşısında değer kaybını hızlandıran Türk Lirası dün gece de uluslararası piyasalar kapanana kadar oldukça hareketliydi. Dolar 11.34 ile Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyeleri görürken, gözler Resmi Gazete’ye çevrildi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu dün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın TBMM Bütçe Komisyonu’nda sarf ettiği sözleri paylaşarak “Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak” dediğini aktardı.

Komisyonda sarf ettiği sözleri sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, “Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 12.00’dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz” diyen Yılmaz, “12.00’den sonra Resmi Gazete’yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum” demişti.

Yılmaz, yaptığı konuşmayı “Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım” ifadeleriyle paylaştı. Ancak, Saat 00:00 itibariyle Resmi Gazete’nin internet sitesinin çöktüğü görüldü. Resmi Gazete’deki aksamaya ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Akşener, “Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'ye erişim sorunu saat 01:00’de çözüldü.