Remzi Kaya'nın acı kaybı

Ankara Keçiören'de ikamet eden, işçi emeklisi merhum Mehmet Nuri Kaya'nın eşi, Esmer Kaya (90) vefat etti. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya ile birlikte 7 çocuk annesi Esmer Kaya'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Keçiören'de toprağa verilecek.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.