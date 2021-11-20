Remzi Kaya'nın acı kaybı

Ankara Keçiören'de ikamet eden, işçi emeklisi merhum Mehmet Nuri Kaya'nın eşi, Esmer Kaya (90) vefat etti. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya ile birlikte 7 çocuk annesi Esmer Kaya'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Keçiören'de toprağa verilecek.