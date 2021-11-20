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20 Kas 2021 - 09:46- Gündem G: 20 Kas 2021 - 09:49

Remzi Kaya'nın acı kaybı

BBP İl Başkanı Remzi Kaya'nın annesi Esmer Kaya hayatını kaybetti
Remzi Kaya'nın acı kaybı mask

Ankara Keçiören'de ikamet eden, işçi emeklisi merhum Mehmet Nuri Kaya'nın eşi, Esmer Kaya (90) vefat etti. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya ile birlikte 7 çocuk annesi Esmer Kaya'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Keçiören'de toprağa verilecek.
# çocuk

20 Kas 2021 - 09:46 - Gündem

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