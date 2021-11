“Kibirle, millete tepeden bakan muhalefet asla kazanamayacak”

AKP İzmit İlçe Başkanlığı 64.Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi muhteşem bir kalabalığa sahne oldu. Mevlana Kültür Merkezi’ni dolduran 2 binin üzerinde partilinin coşkusu görülmeye değerdi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, topantıda önemli mesajlar verdi.

"SALON TIKA BASA DOLDU"

AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney’in ev sahipliğindeki Danışma Meclisi, İzmit’te son dönemdeki en kalabalık siyasi toplantı olarak kayıtlara geçti. Mevlana Kültür Merkezi’nde adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Salonun içi de dışı da partililerle dolup, taştı.

"HER MAHALLEDEN, HER YAŞTAN"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra geçmiş dönem il başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, geçmiş dönem ilçe başkanları Necdet Eksen, Nedim Arsal, Hasan Ayaz gibi isimler de danışma meclisinde yerini aldı. Danışma Meclisi Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Güney’in açılış konuşmasıyla başladı.

"ÜÇ SAAT SÜRDÜ"

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un selamlama konuşmasıyla devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve Milletvekili Sami Çakır’ın ardından kürsüye İl Başkanı Mehmet Ellibeş geldi. Saat 19.00’da başlayan ve 22.00’ye kadar devam eden toplantı, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İlçe Başkanı Ali Güney ve Meclis Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un teşkilatın yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

"BUGÜNLERE NASIL GELDİK?"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş yaptığı konuşmada muhalefete yüklendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Muhalefetin Fetö iddialarına cevap verdi: “AK Parti sıradan bir siyasi oluşum değildir. Bizler bir büyük davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. Türkiye, nasıl binlerce yıllık devlet tarihimiz içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. Bu durum sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bugünlere yılın her gününü, günün 24 saatini bu davaya hizmete adayan Liderimiz ve O’na inanan milletimizin desteğiyle geldik.”

"KİBRİN ŞEHVETİYLE TEPEDEN BAKIYORLAR"

“Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak, medeniyetimizi yeniden yükseltmek adına bizler de aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. AK Parti’de görevi ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Bizler gurur abidesi olanlardan olamayız. Hele hele bulunduğu makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinden olmadık, olamayız. Bakın, İki belediye kazanan muhalefet ne hale geldi, görüyorsunuz. Kibrin şehvetiyle milletimize nasıl tepeden bakmaya başladılar, izliyorsunuz.”

"MİLLETİ KARŞISINA ALAN KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

“Oy isterken her türlü eleştiriye açık olacaklarını, özgürlük getireceklerini ifade edenler, şimdi kalkmış şehidin kardeşinin kulağına eğilip, herkesin gözü önünde bacısına küfür etmekten çekinmiyor. Unutmayın, milleti karşısına alanlar daima kaybetmeye mahkumdur. Bugün bu kibre kapılmış olanlar da yeri ve zamanı geldiğinde topyekun kaybedeceklerini hiçbir zaman unutmasınlar. Bizler yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven, 84 milyonu bir düşünen bir davanın mensuplarıyız. Ama, burası ‘Kürdistan’ diyerek bölücülük yapanlara da gerekli cevabı hak ettikleri şekilde vermesini biliriz.”

"MİLLETİMİZE TEPEDEN BAKMA HASTALIĞINA HİÇ KAPILMADIK"

“Bugün ana muhalefet partisi tezkereye hayır diyecek kadar kendini milli değerlerden uzaklaştırmış olabilir. Ama Türkiye, sınır ötesinde gerekli güvenlik koridorlarını oluşturup, ülkesini en iyi şekilde, kanıyla, canıyla korumaya muktedirdir. Kürdistan diyenlere birileri sessiz kalabilir; ama bu ülkeyi yöneten irade gidip o densizi yakasından tutup almasını da bilir. İnsanı ateş değil, kendi kibri yakar kardeşlerim. Biz, muhalefetin aksine bu kibirden, milletimize tepeden bakma hastalığından her zaman uzak durarak, milli ve manevi değerlerimizden kopmadan milletimize hizmete devam edeceğiz.”

"MUHALEFETE YANIT VERDİ"

“AK Partiyi diğer partilerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kısır siyasi çekişmeler, gündemler, kişisel hesaplar yerine, büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle engin ufuklara açılmasıdır. Ancak geçen hafta CHP’nin bir söylemine de kayıtsız kalamayacağım. Bugün kuruluş ilkelerinden uzaklaşan CHP’ye yaptığım hatırlatma sonrası AK Parti’yi Fetö denilen hain terör örgütüyle iş tutmakla itham etmeye kalktılar. Ne büyük gaflet, ne talihsiz bir açıklama!”

"TANKLARIN ARASINDAN GEÇİP KAHVE İÇEN BİZ MİYİZ?"

“Şimdi onlara sormak isterim; AK Parti ve Lideri böyle bir işbirliği içinde olsaydı, 15 Temmuz yaşanır mıydı? Böyle bir işbirliği olsaydı, Cumhurbaşkanımız o gece kör dalış yapmak yerine havaalanına rahatça inip, tankların arasından geçip gitmesi gerekmez miydi? Böyle bir işbirliği olsaydı, milleti darbecilere direnip, şehit olurken televizyon karşısına geçip, kahvesini içerken olayları izlemesi gerekmez miydi?”

"KHK’LILARLA OY PAZARLIĞI BİZ Mİ YAPIYORUZ?"

“Böyle bir işbirliği içinde olsaydı, bugün KHK ile işten atılanlarla oy pazarlığı yapması gerekmez miydi? Ama bütün bunları yapan, Cumhurbaşkanımız değil CHP’nin başında olan kişi olduğu halde, buradaki temsilcileri AK Parti’ye dil uzatıyor. Bu yüzden size artık Atatürk’ün partisi değilsiniz diyorum.”

"DEVLETTEN ALDIĞI KREDİLERİ HİÇ EDENLER"

“Değerli arkadaşlar, çok çalışacağız. Bugün partimizi hedef alanların derdi, ekonomi de değil. Vatandaşın cebi de değil. İşte şehit bacısına küfreden milletvekilinin devlet bankalarını nasıl dolandırdığını, vatandaşın parasıyla nasıl alemlerler düzenlediğini de gördük. Emin olun diğer dostlarının da ondan farkı yoktur. Dolarla, Avroyla bu ülkeyi yıkamazlar.”

"DOLARI TUTARAK DEĞİL, ÜRETİMLE BU KRİZDEN ÇIKACAĞIZ"

“Dünya çok büyük bir kriz yaşıyor. ABD’si, Avrupa’sı ekonomik olarak belki de bizden daha kötü durumdalar. Ancak Cumhurbaşkanımızın üretimi destekleyen adımları sayesinde İnşallah bu sıkıntıları aşacağız. Türkiye, bu krizden doları tutarak değil, üretimi artırarak kurtulacaktır. Bunun için esnafımızı, çiftçimizi sürekli destekleyerek ekonomiye ezdirmemek için uğraşıyoruz, ezdirmeyeceğiz.”

"MUHALEFET SADECE BORÇLANMAYI BİLİR"

“Şimdi asgari ücret açıklandığında İnşallah çalışanımız da bir nefes alacak. Ama muhalefetin böyle bir derdi olmadığı İstanbul’da, Ankara’da, hatta İzmit’te çok açık ortada. Yönettikleri belediyelerde üretmiyor, çalışmıyor, yatırım yapmıyor; sadece borçlanıyorlar. Bizler bu muhalefete meydanı bırakamayız. Milletimiz bizleri en zor zamanda bile destekledi, güvendi. Bu nedenle hepimizin daha çok çalışması, daha çok gayret göstermesi gerekiyor.”

"AK PARTİ HER DEM YENİDEN DOĞAR"

“İşte bu nedenle her birinizi partimiz saflarında çok daha etkin, çok daha yoğun bir şekilde katkı sağlamaya davet ediyorum. AK Parti her dem yeniden doğanların partisidir. Bu partiyi kuran, yaşatan, bugünlere getiren ve İnşallah geleceğe de taşıyacak olan sizlersiniz, milletimizin bizatihi kendisidir. Davası hak olanın yardımcısı Allah’tır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır. Biz davamızın haklılığına da, zaferimize de tüm kalbimizle inanıyoruz. Ben her birinize güveniyorum, inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.”