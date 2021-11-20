Kocaeli il başkanları ‘3. İttifak’a sıcak bakıyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sol Parti ve daha sonrasında Emek Partisi (EMEP)’sinin ve Türkiye Komünist Partisi (TKP)’nin katılacağı üçüncü bir ittifakın kurulması gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre TİP, HDP ve Sol Parti ile daha sonra katılacağı öngörülen EMEP ve TKP’nin oluşturacağı ittifakın parlamento seçimlerine ayrı gireceği, Millet İttifakı’nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı konusunda da destek vereceği belirtiliyor. Bir diğer yandan ittifakın adının da “Sol İttifak” olacağı konuşuluyor.

“ÇABALARIMIZ VAR”

Konu ile ilgili gazetemize konuşan HDP İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akboğa ittifak söylemleriyle ilgili, “Bizim zaten daha önceden de dinlendirdiğimiz bir ittifak çeşidi yani üçüncü yol olarak söylediğimiz şeyler vardı. Şimdi bunu biraz daha genişletmek gibi bir durum söz konusu. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, faiz, enflasyon vb.. Bütün bunlar bir istikrarsızlığın olduğu gerçeğidir. Bu sıkıntıları artık deşmek gerekir, “Neden bu sıkıntılar oluyor? 20 yıllık bir iktidar var; tecrübeli iktidar” ancak geldiği noktada ne olduğu ortada. Dolayısıyla bunun kaosa dönüşmemesi için üçüncü yol olarak düşünüyoruz. Demokrasi güçleri bir araya gelerek bu kaos ortamının olmaması ve gerçekten de demokratik bir ülkenin oluşumuna katkı sunmasıdır bizim yapmak istediğimiz. Bunu gerçekleştirmek için de çabalarımız var” dedi.

“İL BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEĞİZ”

“İttifakta adı geçen il başkanlarıyla görüşecek misiniz?” sorusuna cevap veren Akboğa, “26 Eylül’de açıklanan bir Tutum Belgemiz vardı. 11 maddelik bir belgeydi. Orada da belirtiliyor. Bir elzemdir. Demokratik güçlerin fikirleri ne olursa olsun bir araya gelmesi gerekiyor ülkenin zor koşulları aşması için. Demokrasi sıkıntısı var, adalette var, ekonomide, emekte sıkıntı var. İktidarın şimdiye kadar uyguladığı politikaların özellikle 2015’ten sonra bir sonucudur. Güvenlikçi politikaların bir sonucudur.‘Bir mermi ne kadardır?’ söylemi buna açık bir örneğidir. Genel merkezin son zamanlarda düzenlediği çalışmalarda sonuç alabilmesi için çalışma başlattılar. Ziyaretler gerçekleştirilecekler. Şu anda kongre döneminde olmamızdan dolayı bu sıkıntıları biz de yaşıyoruz çünkü zaman bulamıyoruz. İl başkanlarıyla bir araya gelmek için çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerinde bulundu.

“MİLLET İTTİFAKI’NI DESTEKLEMEK GİBİ BİR DURUMUMUZ YOK”

“Millet İttifakı’nı desteklemek gibi bir durumumuz yok” diyen Akboğa, “Biz zaten Tutum Belgesi’nde üçüncü yol olarak kendi başımıza seçimize gireceğimizi söylemiştik ama bizim yapmak istediğimiz meclisin dışındaki kurulan partiler, yeni partiler var. Bunlarla geniş bir ittifak olursa çok daha iyi olacak çünkü iktidarın ortağı olacak. Millet İttifakı’nın zaten şu anda kendi çalışmaları var; biz de bunu Tutum Belgesi’nde açıklamıştık. Millet İttifakı’nı desteklemek gibi bir durumumuz yok. Cumhurbaşkanlığı seçimimizde ilçeler doğrultusunda olabilir diye belgede belirtmiştik” ifadelerine yer verdi.

“TEK ADAM REJİMİNE SON VERMELİYİZ”

EMEP Partisi İl Başkanı Arzu Erkan, “Tek adam rejimine son vermeliyiz” diyerek, “Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen “Tek adam rejimi” uyguladığı politikalarla ülkemiz emekçilerini tam bir karanlığa sürüklüyor. İşçi ve emekçiler yoksullaşırken kurdaki yükselişin kazananları dolarla ihracat yapan patronlar, hazine garantili yandaş müteahhitler oldu. Kısacası Erdoğan yine ekonominin kitabını patronlar lehine yazdı. Kuşkusuz sadece ekonomi politikaları değil iç ve dış politikada da aldığı her karar, her uygulaması ile tek adam rejimi emekçi halkın karşısındadır. Ülkede demokrasinin kırıntısı bile kalmamış, iktidarın uygulamasını eleştiren tüm kesimler vatan haini ilan edilmiştir. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasının tüm acı sonuçlarını yaşıyoruz. Evet, tek adam rejimine son vermeliyiz. Bu işçi ve emekçiler açısından kaçınılmaz bir sorumluluktur. Lakin işçi ve emekçilerin siyasete katılım biçimini sandıkla sınırlayan, demokrasiyi 5 yılda bir sandığa gidip oy vermekle sınırlı gören bir anlayış da bu ülkenin emekçilerinin sorunlarını çözemez” ifadelerine yer verdi.

“MESELE SADECE ÇAĞRI YAPMAK DEĞİL”

Millet İttifakı’nı eleştiren Erkan, “Malumunuz iki gün önce Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİP genel başkanları bir araya geldi ve erken genel seçim çağrısı yaptı. Üstelik bu çağrıları yeni de değil. Demek ki mesele sadece çağrı yapmak değil çağrıyı ete kemiğe büründürmek. Gerçek enflasyonun yüzde 50’lere dayandığı, yoksulluğun katmerleştiği bir ülkede emekçilerle birlikte bu gidişata dur demek. Emekçilerin iş, ekmek, insanca bir yaşam, demokrasi ve özgürlük talebini onlarla birlikte sokaklarda, meydanlarda haykırmak demek. Emekçilerin kendi örgütlü gücü ile sürece müdahalesini örgütlemek demek. Biliyoruz ki Millet İttifakının da böyle bir bakış açısı yok. Nihayetinde o da bir sermaye bloku tıpkı Cumhur İttifakı gibi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyenlerin ufkunun bu sistemin restorasyonundan ibaret olduğunu biliyoruz. Parlamenter sistem de sermaye sınıfının ihtiyaçları doğrultusunda işlemedi mi? Yine sermaye sınıfı egemen değil miydi? Bu dönemde de grevler yasaklandı, işçi sınıfı yok sayıldı, darbeler yaşandı, partiler kapatıldı, insanlar gözaltında kaybedildi. Dersim, Çorum, Sivas, Maraş, Gazi katliamları bu dönemler de yaşanmadı mı?” dedi.

“PARTİMİZ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİYOR”

İttifak söylemleriyle ilgili de konuşan Erkan, “Parlamenter sistem ile tek adam yönetimini elbette aynı değerlendirmiyoruz. Ama “güçlendirilmiş parlamenter sistem” diye ifade edilen proje şu anki mevcut sömürü düzenine dur demiyor. İşçi sınıfının taleplerini, halkın doğrudan temsiliyetini yok sayıyor. Tek adam yönetiminin son bulması önemli ve bizler bunun için elimizden geleni yapacağız. Peki, bunu yaparken neden eski ve halka yabancı yönetim biçimlerine mecbur olalım? Neden doğrudan demokrasiyi, halk egemenliğini inşa etmeyelim? Neden her kademe ve düzeyde atanmışların değil seçilmişlerin demokratik ülkesini inşa etmeyelim? Revizyon ya da restorasyona mecbur değiliz. Demokrasi ve emek güçleri bu amaçla ve elbette acil talepler etrafında asgari bir program oluşturabilirler. Çabamız bu yöndedir. Partimiz 10 ay önce 9’uncu kongresini gerçekleştirdi ve biz o günden bugüne bu iki burjuva blok karşısında emekçi halkın seçeneğinin oluşturulması gerektiğini söylüyor ve bu konuda da merkezi düzeyde çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Partimiz bir süredir merkezi düzeyde başta Sol Parti, TKP olmak üzere HDP, TİP ile çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyor ve bir halk seçeneği yaratmak açısından bu görüşmelerin belli bir olgunluğa geldiğini söyleyebiliriz. Halk seçeneği Cumhur ve Millet ittifakı dışında kalan tüm güçleri, sendika ve emek örgütlerini kapsamalı diye düşünüyoruz. Çabamız ve gayretimiz bu yönde” ifadelerinde bulundu.

“PARTİMİZ GÖRÜŞME VE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Türkiye İşçi Partisi İl Başkanı Uğur Baban, "Biz ittifaklara kapalı bir parti değiliz. Bugün geldiğimiz yerde Türkiye iki ittifaka sıkışmış durumda.”Genel başkanımız Erkan Baş'ın geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de düzenlenen bir etkinlikte söylediği bu sözler partimizin bakışını ifade etmektedir. Emekçilerin, gençlerin, kadınların bu iki ittifakın dışında bir halk ittifakına ihtiyacı vardır. 3’üncü ittifakın kurulabilmesi, yurttaşlara başka bir yol gösterebilmelidir.Üçüncü ittifak bir seçim ittifakı olmanın çok ötesinde yoksulluğa, işsizliğe, emek hırsızlığına, kadın cinayetlerine, ekolojik yıkıma karşı mücadeleyi yükseltecek, sokakta hayat bulacak bir ittifak olacaktır. Partimiz bu konuda görüşmelerini ve ziyaretlerini sürdürmekte olup, önümüzdeki süreçte daha kapsamlı açıklamaları yapacaktır” ifadelerinde bulundu.

“KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDE KOŞULMASINI DOĞRU BULMUYORUZ”

Sol Parti İl Temsilcisi Ömer Budak, “Ülkenin çok ağır sorunlarla karşı karşıya olduğu böyle bir dönemde muhalefet güçlerinin ortak mücadelesine ihtiyaç olduğunun açık. Ülkemizi bu krizden çıkarma, tek adam rejimine son verme sorumluluğu hepimizin olmalı. Biz, tüm muhalefet güçleriyle dayanışma içinde olmakla birlikte sosyalist güçler arasındaki özel bir ilişkiye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda EMEP’le TKP ile ve TKH ile yürüttüğümüz görüşmeler devam ediyor. Ülkenin içine sürüklendiği bu karanlıktan çıkış için topluma dayatılan bir sağ seçeneğin reddedilmesi son derece önemlidir. Sosyalist solu gerici restorasyon projesine eklemek üzere, araya milletvekili olma önerileri de eklenerek yürütülen sol dizayn etme çabaları karşısında sosyalist solun güçlenmesi ülkenin geleceği açısından son derece önemlidir. Bu ülkenin sosyalist-devrimci geleneği ve birikimi hem mevcut iktidara son verecek hem de yeni kurulacak düzenin sağ-muhafazakâr bir restorasyon süreci olmasına karşı mücadele yürütecek, bu ikili görevi başaracak güçtedir” dedi.