Eskrimciler Darıca’yı sevdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor eskrim takımı, Türkiye Eskrim Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan U10-U12-U14 Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası Gençler Türkiye Şampiyonasında 2 bronz madalya kazandı

20 İLDEN 614 SPORCU

Türkiye Eskrim Federasyonu 2021 faaliyet takviminde yer alan U10- U12-U14 Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası Gençler Türkiye Şampiyonası, 16-19 Kasım tarihleri arasında 20 ilden 614 sporcunun katılımıyla Kocaeli Darıca Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Eskrim takımı şampiyonada iki bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. U10 Bayan Kılıç kategorisinde mücadele eden Manisa BBSK’lı sporcular Simay Asya Akyüz ve Elif Vera Katran başarılı müsabakalar sonucunda bronz madalya kazandı. Darıca’da gerçekleştirilen şampiyonayı değerlendiren Eskrim Antrenörü İpek İrem Ülkü, “Takımımız bu turnuvada yeni bir tecrübe edinmiş oldu. Sporcularımızın gelişimi için önemli bir şampiyonada yer aldığımız için mutluyuz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da Kocaeli Darıca’da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden takımı kutladı. Elmalı, eskrimde gelecek vaat eden sporcuların bu tür şampiyonalara katılmalarının önemli olduğunu belirterek, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.