Milli haltercilerimizi ağırlıyoruz

Pamukkale Belediyespor’un çatısı altında görev yapan isimlerden Halter Antrenörü Ferhat Coşkun, İzmit’teki kadın milli takım kampına dahil oldu. Coşkun, Halter Federasyonu Teknik Kurul üyeliği ile Kadın Milli Takım Teknik Direktörü görevine getirildi
COŞKUN DA KATILDI
Pamukkale Belediyespor’da antrenör olarak görev yapan Ferhat Coşkun’a 2 önemli görev birden verildi. Türkiye Halter Federasyonu’nun 5. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapıldı. 4 adayın yarıştığı genel kurulda yeni başkan Talat Ünlü oldu. Bu seçimlerden sonra Pamukkale Belediyespor’un Halter Antrenörü Ferhat Coşkun’a yeni görevleri tebliğ edildi. Buna göre Coşkun, Türkiye Halter Federasyonu Teknik Kurul Üyeliği ile birlikte Kadın Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne getirildi. Yeni görevlerine başlayan Ferhat Coşkun, İzmit’te devam eden ve 7 Aralık 2021’de szona erecek olan Kadın Halter Milli Takımı’na katıldı. Başarılı antrenör takımı, 7-17 Aralık 2021 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası’na hazırlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.