Reklamı Kapat
20 Kas 2021 - 13:35- Spor G: 20 Kas 2021 - 13:37

Milli haltercilerimizi ağırlıyoruz
Milli haltercilerimizi ağırlıyoruz mask
Haber albümü için resme tıklayın

Pamukkale Belediyespor’un çatısı altında görev yapan isimlerden Halter Antrenörü Ferhat Coşkun, İzmit’teki kadın milli takım kampına dahil oldu. Coşkun, Halter Federasyonu Teknik Kurul üyeliği ile Kadın Milli Takım Teknik Direktörü görevine getirildi

COŞKUN DA KATILDI     

Pamukkale Belediyespor’da antrenör olarak görev yapan Ferhat Coşkun’a 2 önemli görev birden verildi. Türkiye Halter Federasyonu’nun 5. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapıldı. 4 adayın yarıştığı genel kurulda yeni başkan Talat Ünlü oldu. Bu seçimlerden sonra Pamukkale Belediyespor’un Halter Antrenörü Ferhat Coşkun’a yeni görevleri tebliğ edildi. Buna göre Coşkun, Türkiye Halter Federasyonu Teknik Kurul Üyeliği ile birlikte Kadın Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne getirildi. Yeni görevlerine başlayan Ferhat Coşkun, İzmit’te devam eden ve 7 Aralık 2021’de szona erecek olan Kadın Halter Milli Takımı’na katıldı. Başarılı antrenör takımı, 7-17 Aralık 2021 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası’na hazırlayacak.
# Kadın

20 Kas 2021 - 13:35 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.227.141 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eskrimciler Darıca’yı sevdi mask
Eskrimciler Darıca’yı sevdi
Milli haltercilerimizi ağırlıyoruz mask
Milli haltercilerimizi ağırlıyoruz
Maça bak maça: H.G.Tayfun-Bağdat mask
Maça bak maça: H.G.Tayfun-Bağdat
Derince’de 11 spor tesisi daha mask
Derince’de 11 spor tesisi daha
Gel bakalım Sinop ! mask
Gel bakalım Sinop !
Yuvacık “Nişan !” aldı mask
Yuvacık “Nişan !” aldı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL