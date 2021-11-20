Kocaeli’de yaşanan gelişmeleri anlık olarak gündeme taşıyan ve ilimiz haberciliğine hızlı bir giriş yapan kocaeli.online Kocaelisporlulara forma hediye ediyor. @kocaeli.online’ı takip eden, gönderiyi beğenen ve 3 arkadaşını etiketleyen 3 Kocaelispor taraftarına Kocaelisporlu futbolcuların imzaladığı forma hediye edilecek. Son katılım tarihi ise 26 Kasım Cuma saat 19.00’da sona erecek.
20 Kas 2021 - 13:36- Spor Güncelleme: 20 Kas 2021 - 13:38
Kocaeli Online üç forma veriyor!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.