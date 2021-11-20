Kocaeli Online üç forma veriyor!

Kocaeli’de yaşanan gelişmeleri anlık olarak gündeme taşıyan ve ilimiz haberciliğine hızlı bir giriş yapan kocaeli.online Kocaelisporlulara forma hediye ediyor. @kocaeli.online’ı takip eden, gönderiyi beğenen ve 3 arkadaşını etiketleyen 3 Kocaelispor taraftarına Kocaelisporlu futbolcuların imzaladığı forma hediye edilecek. Son katılım tarihi ise 26 Kasım Cuma saat 19.00’da sona erecek.