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20 Kas 2021 - 13:36- Spor G: 20 Kas 2021 - 13:38

Kocaeli Online üç forma veriyor!
Kocaeli Online üç forma veriyor! mask

Kocaeli’de yaşanan gelişmeleri anlık olarak gündeme taşıyan ve ilimiz haberciliğine hızlı bir giriş yapan kocaeli.online Kocaelisporlulara forma hediye ediyor. @kocaeli.online’ı takip eden, gönderiyi beğenen ve 3 arkadaşını etiketleyen 3 Kocaelispor taraftarına Kocaelisporlu futbolcuların imzaladığı forma hediye edilecek. Son katılım tarihi ise 26 Kasım Cuma saat 19.00’da sona erecek.
# Kocaelispor

20 Kas 2021 - 13:36 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.227.141 gösterim gerçekleşti.

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