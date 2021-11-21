Bandırma’da keskin viraj

Kocaelispor sezonun 12. maçında Bandırmaspor’a konuk oluyor. 13 bin kişilik Bandırma 17 Eylül Stadı’ndaki zorlu maç saat 13.30’da başlayacak. Adana’dan Caner Ak’ın yöneteceği maç saatinde hava güneşli, sıcaklık 14 derece olacak. Karşılaşmayı TRT Spor ve BeInSport yayınlayacak

BURAK SÜLEYMAN’IN TAKIMI

Kocaelispor bugün, eski kaptanlardanBurak Süleyman’ın formasını giydiği Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadı’ndaki maçta Cisse ve Mandjeck cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Yeşil siyahlıların maça kalede Korcan, defansın sağında Semih, solunda Atila, ortasında Diogo ve Musa Nizam, önlerinde Mehmet Taş ve Omolo, sağda Benhur, solda Tisdell, forvete yakın bölgede Diopve ileride de Dino 11’i ile başlaması bekleniyor.

12 GOLÜN TAMAMI DINO VE BENHUR’DAN

Kocaelispor’da gol krallığında lider konumda bulunan 9 gollü Dino ile 3 gol ile oynayan Benhur takımın gol silahları olacak. Bursa maçında dikkat çeken Tisdell ile Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atan 1 gole de katkı sunan Diop da rakip karşısında skor üretmek için mücadele edecek. Maçtaki kilit konular arasında orta sahadaki direnç ve duran toplar geliyor.

BANDIRMA’NIN 11’İ

Bandırma ekibi ise son 3 maçta kalesini gole kapadı. Mustafa Gürsel’in çalıştırdığı takımda Burak Süleyman’ın kadroda olması bekleniyor. Sarı kart cezalısı Kongolu ön liberoRemi Mulumba dışında eksiği olmayan Bandırma’da bu futbolcunun yerinde Mehmet Özcan forma giyecek.Bandırma ekibinin Kocaelispor karşısında Gökhan, Okan, DosSantos, Lokman, Caner, Landel, Akabueze, Doğan Can, Mehmet, Guido Koçer ve Keny 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

RAKİP 22 PUANLA DÖRDÜNCÜ

12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi alan Bandırmaspor 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi sonrası topladığı 20 puanla altıncı sırada bulunuyor. Bandırmaspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda Menemen’i 1-0, Altınordu’yu 2-1 ve Samsunspor’u da 2-0 mağlup ederken, Eyüpspor ve Ankaragücü’ne 2-1’lik skorlarla teslim oldu. Sahasında 7 gol atan Balıkesir temsilcisi 5 gole engel olamadı.

KOCAELİSPOR HİÇ YENİLMEDİ

Kocaelispor ise deplasmanda Keçiören’i 1-0 yendi, Boluspor’a 2-0 yenildi, Ankaragücü ile 0-0, Denizlispor ile de 1-1 berabere kaldı. Yeşil siyahlılar dış sahada 2 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. İki takım daha önce 13 maç kez karşılaştı. Bu maçlarda yeşil siyahlılar 8 kez kazandı, 5 maçta da eşitlik bozulmadı. Takımlar arasındaki son maç 1991 yılında oynandı. Kocaelispor, Bandırmaspor’u, Bandırma’da 2-0 mağlup ederkenrakibini Türkiye kupasından eledi. Güneşli ve ılık bir havada oynanacak maçı Adana’dan Caner Ak yönetecek. Bandırmalı taraftarlar maçı 7,5 liradan izleyecek.

BANDIRMA’DA

GOLCÜLER:

Keny:4

Doğan Can:4

Bentley:3

Landel:3

Burak Süleyman:1

Manaj:1

Levent:1

Mulumba:1

Kerim Avcı:1

Lokman Gör:1

KOCAELİSPOR’DA GOLCÜLER

Dino: 9

Benhur: 3