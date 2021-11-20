KOİDER üyeleri KKTC’deki Türk iş kadınlarıyla buluştu

Türkiye ve KKTC’de kadın iş insanları, Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) ev sahipliğinde, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun destekleri ile düzenlenen “İş’te Kadınlar KKTC’de” etkinliği düzenlendi.Etkinliğe şehrimizde Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ve KOİDER’in kurucu üyesi olduğu Girişimci İş Kadınları Federasyonu(GİFED) üyesi dernek başkanları ve üyeleri de katıldı.

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ ÇOCUKLAR, GÜÇLÜ AİLE

KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz ve üyelerin katılım gösterdiği zirvenin açılış konuşmasını GİKAD Başkanı İçim Kavuklu yaptı. Kavuklu, bir dayanışma örneği sergilediklerini ve bilgi paylaşımı yapacaklarını ifade ederek, güçlü kadının, güçlü çocuklar, güçlü aile, güçlü toplum ve ülke anlamına geldiğinin altını çizdi. Zirvede, moderatörlüğünü Belkıs Antik Kurucusu-İş İnsanı Belkıs Aktürk’ün üstlendiği “Ekonomide ve İş Dünyasında Kadın“ başlıklı oturumda, Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay, Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, Koç Finansman Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, General Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mine Ayhan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komite Üyesi Burcu Kayan, TURKONFED Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, TOBB Medya ve İletişim Başkan Yardımcısı FügenToksü deneyimlerini paylaştı.

“HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİR”

Zirvede e-ticaret uygulamaları konusunda bilgi veren Shopsa Kurucusu Demet Sabancı, salgın döneminde e-ticaretin büyüdüğünü, kadınların evden çalışma koşulu bulduğunu ve böylece ürettikleri ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırdığını kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin Onur Üyesi Sibel Tatar, “Kadına saygıyı artırmak ve sağlamak için kadını toplum içinde ve sosyal hayatta desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Üreten, iş kadınların toplumda daha da görünür olması ve kadına karşı saygının korunması için hep birlikte mücadele etmemiz gerekir. Kadının kadına desteğini sağlamak ve bu konuda öncü olmak arzusu ile bu toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.