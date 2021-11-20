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20 Kas 2021 - 13:46- Gündem G: 20 Kas 2021 - 13:48

Balık Adası’nın köprüleri bakıma alındı

Karamürsel’de bulunan Balık Adası’na geçişi sağlamak amaçlı yapılan köprüler bakıma alındı
Balık Adası’nın köprüleri bakıma alındı mask

Karamürsel’de Balık Adası’na bağlantıyı sağlayan köprüler Karamürsel Belediyesi tarafından bakıma alındı. Vatandaşlarından işe esprili yaklaşarak, Türkiye’de şu anda5 köprü var 6’ncısı da Karamürsel’de ifadelerine yer verdi.

20 Kas 2021 - 13:46 - Gündem

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