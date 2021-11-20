Karamürsel’de Balık Adası’na bağlantıyı sağlayan köprüler Karamürsel Belediyesi tarafından bakıma alındı. Vatandaşlarından işe esprili yaklaşarak, Türkiye’de şu anda5 köprü var 6’ncısı da Karamürsel’de ifadelerine yer verdi.
20 Kas 2021 - 13:46- Gündem Güncelleme: 20 Kas 2021 - 13:48
Balık Adası’nın köprüleri bakıma alındı
Karamürsel’de bulunan Balık Adası’na geçişi sağlamak amaçlı yapılan köprüler bakıma alındı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.