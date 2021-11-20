Balık Adası’nın köprüleri bakıma alındı

Karamürsel’de Balık Adası’na bağlantıyı sağlayan köprüler Karamürsel Belediyesi tarafından bakıma alındı. Vatandaşlarından işe esprili yaklaşarak, Türkiye’de şu anda5 köprü var 6’ncısı da Karamürsel’de ifadelerine yer verdi.