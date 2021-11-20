Çocuklardaki karın ağrısı önemli hastalıkların belirtisi olabilir

Çocuklarda görülen karın ağrıları çoğu zaman kolik veya kabızlığa bağlı olarak ortaya çıkarken, bazen de ciddi sağlık sorunlarına işaret ediyor. Küçük çocuklar ve bebekler ağrıyı tarif edemedikleri için hastalığın teşhisi uzun sürebiliyor. Kronik hale gelen karın ağrıları ise ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabiliyor.

KRONİK KARIN AĞRISI 2 AYDAN DAHA UZUN SÜRER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Armut, çocukluk çağında her yaşta görülebilen karın ağrıları ve nedenleri hakkında bilgi verdi. “Her 4 çocuktan 1’inde sürekli olmayan karın ağrısı şikayeti görülmektedir. İki yaşından küçük çocukların % 3’ünde görülen karın ağrısı, 5-7 yaş aralığında % 5, 8-12 yaş aralığında ise % 25 oranına yükselmektedir. Çocukluk çağında sık rastlanan kronik karın ağrısı, önemli bir belirtidir. Hastalığın teşhis süreci, aile ve çocuğu takip eden hekim için oldukça zorlu geçmektedir. Nedeni ise çocukların ağrıyı tarif edememesidir. Kronik karın ağrısına bağlı hastalıklara tanı koyabilmek için bazen çok sayıda girişimsel işlem ve testler yapılabilmektedir. Ağrılar genellikle 1 veya 2 aydan daha uzun sürmekte, “kronik karın ağrısı” olarak tanımlanmaktadır.

AĞRININ NEDENİ ORGANİK YA DA FONKSİYONEL OLABİLİR

Kronik veya tekrarlayan karın ağrılarına yol açan nedenin bulunması açısından ağrılar, organik ya da fonksiyonel olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Organik karın ağrısı yapısal, biyokimyasal veya fizyolojik bozukluklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Fonksiyonel karın ağrıları ise yapısal ve biyokimyasal bozukluklarla açıklanamamaktadır. Genellikle çocuğun büyüme ve gelişmesi normal düzeyde olurken, gastrointestinal kanama, gece uyandıran ağrı, artrit (iltihap), ateş, istemsiz kilo kaybı gibi alarm veren belirtiler ortaya çıkmamaktadır. Bu tip karın ağrısının nedeni irritabl bağırsak sendromu (İBS), abdominal migren, fonksiyonel dispepsi olabilmektedir.

EN SIK NEDEN VİRAL ENFEKSİYONLAR

En çok görülen karın ağrısı sebebi ise bakteri veya viral enfeksiyona bağlı ortaya çıkan mide ve bağırsak iltihabıdır. Bu tip ağrılar, yapılan araştırmalarda okul çağı çocuklarının % 10- 45’inde görülmektedir. Fonksiyonel karın ağrısının kaynağı kesin olarak bilinmese de bu grup çocuklarda normal bağırsak hareketleri ağrı olarak algılanmaktadır. Ayrıca bu hastalarda bağırsakta hazmın değiştiği, özellikle stres ve anksiyete gibi psikolojik sorunların daha da metabolizmayı bozarak yakınmaların artmasına neden olduğu belirlenmiştir.

Çocuklardaki karın ağrıları, önemli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bu nedenle anne babalara da önemli görevler düşmektedir. Ailelerin çocuklarının durumunu iyi gözlemesi, teşhis sürecini kolaylaştırabilir. Çocuklardaki karın ağrısının birçok nedeni olabilir.

• Kış aylarında yayın olan rotavirus birçok çocuğu etkilemekte ve karın ağrısına neden olmaktadır.

• Besin zehirlenmeleri kusmayla kendini göstermekte, aşırı ishal sonucu çocukta tuz ve su kaybı meydana gelmektedir.

• İdrar yolu enfeksiyonları sünnet olmamış erkek çocukların yanı sıra kızlarda idrarda yanma ile kendini göstermektedir. Çoğu zaman karın ağrısı hissi oluşmaktadır.

• Kabızlık sol alt karın bölgesinde ağrı yapmaktadır. Ağrının yer değiştirmesi önemli bir belirtidir.

• Bağırsak düğümlenmesi ise bebeklerde bile görülebilmektedir. Karın ağrısı nedeniyle uykudan uyunan bebekler, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

• Kız çocuklardaki apandisit vakalarında yumurtalıkların karın içinde olması nedeniyle, karın ağrısı ortaya çıkabilir.”