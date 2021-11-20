Büyük zam öncesi akaryakıt istasyonlarında araç kuyruğu

Dolar kurunda yaşanan tırmanış devam ediyor. 11 TL’yi geçen doların etkisi iğneden ipliğe tüm ürünlere yansıdı. Son iki ayda sadece akaryakıt ürünlerine 12 kez zam yapılırken son zam da önceki gece geldi. Benzinin litre fiyatına önceki gün gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG’nin litre fiyatına ise 45 kuruş zam geldi. Büyük zam öncesi araç sürücüleri de soluğu akaryakıt istasyonlarında aldı. Derince Çenesuyu’nda hizmet veren Shell istasyonu da, son zamanların en yoğun gününü yaşadı.
ŞİRKET VE KENTLERE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.