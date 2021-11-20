Büyük zam öncesi akaryakıt istasyonlarında araç kuyruğu

Dolar kurunda yaşanan tırmanış devam ediyor. 11 TL’yi geçen doların etkisi iğneden ipliğe tüm ürünlere yansıdı. Son iki ayda sadece akaryakıt ürünlerine 12 kez zam yapılırken son zam da önceki gece geldi. Benzinin litre fiyatına önceki gün gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG’nin litre fiyatına ise 45 kuruş zam geldi. Büyük zam öncesi araç sürücüleri de soluğu akaryakıt istasyonlarında aldı. Derince Çenesuyu’nda hizmet veren Shell istasyonu da, son zamanların en yoğun gününü yaşadı.

ŞİRKET VE KENTLERE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.