Bakan Pakdemirli: Türkiye’nin gıda stokları yeterli

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Osmaniye’ye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin gıda stoklarının yeterli olduğu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Türkiye’de kimse, sentetik olarak veya gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın. Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili sanki arz problemi varmış gibi bir konu yapılmaya çalışıldı. Bugün itibarıyla Türk Şeker Fabrikaları, arzına devam etmekte, sektörümüzde arz fazlası var. Hatta bu arz fazlasının önemli bir kısmı da ihracat oluyor” diye konuştu.

“ÇOK CİDDİ TIRMANIŞ VAR”

Pandeminin başından beri Türkiye, güçlü üretim alt yapısı ve gıda sanayi perakende ve lojistik sektörleriyle hiçbir problem yaşamadı. Bundan sonra da tüketicimize hiçbir problem yaşatmıyor olacağız. Elbette gıda fiyatlarıyla alakalı ciddi bir artış var. Bu artışın ana ve temel sebeplerinden bir tanesi, yurt dışı fiyatlarında çok ciddi bir tırmanış var. Birkaç misline çıkan fiyatlar var. Tüm dünyadaki gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış, dünyanın ana gündemine oturmuş durumda. Biz bununla ilgili olarak, ilgili gıda komitelerinden hem kısa hem orta hem de uzun vadeli tedbirlerin hepsini hükümetimiz içerisinde konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

“DAHA HIZLI BİR ÜRETİME GİDİYOR OLMALIYIZ”

Bakan Pakdemirli, 20-25 yıl içerisinde gıdaya ihtiyacın yüzde 60 oranında artacağını belirterek, "Suya ihtiyaç ise yüzde 15 fazla artacak. Bunun anlamı şudur; daha verimli olmamız lazım. Yani suyu daha verimli kullanmamız lazım, daha verimli bir şekilde gıdayı da üretiyor olmamız lazım. Daha verimli tekniklerle, daha hızlı bir üretime doğru gidiyor olmamız lazım. Suyun yüzde 70’inden fazlasını kim kullanıyor, tarım kullanıyor. Yani bizler kullanıyoruz ama unutmamamız lazım, su stresi çeken bir ülkeyiz. Son 19 yılda 613 baraj yaptık. Tam 72 tane baraj tamamlayıp su ve sulama tesisleriyle alakalı bin tesis tamamladık, 41 milyar lira yatırım yaptık” diye konuştu.