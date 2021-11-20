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20 Kas 2021 - 13:55- Ekonomi G: 20 Kas 2021 - 13:56

Trendyol, Turkcell iş birliğiyle tüm iş ortaklarının yanında

Türkiye’nin lider dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Trendyol iş ortağı olan satıcılara uçtan uca tüm iletişim ihtiyaçlarında fırsatlar sunuyor. İşbirliği kapsamında Trendyol satıcıları, sunulan ücretsiz uygulamalara ve avantajlı paketlere kolaylıkla ulaşırken işlerini büyütebilme fırsatı yakalıyor
Trendyol, Turkcell iş birliğiyle tüm iş ortaklarının yanında mask
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Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Trendyol satıcısını yaptıkları işbirliği kapsamında destekliyor. İşbirliği kapsamında Turkcell, sadece Trendyol satıcılarına özel hayata geçirdiği avantajlı kampanyalarla mobil internetten, sabit internete, dijital reklam paketlerinden, toplu SMS gönderimine birçok ürün ve çözüm sunuyor. Böylece Trendyol iş ortaklarının daha fazla potansiyel müşteriye ulaşması sağlanırken, satışlarının artmasıyla da iş hacimlerini büyütmeleri hedefleniyor.

6 AY BOYUNCA 30 GB ÜCRETSİZ MOBİL İNTERNET

İş birliği kapsamında, Turkcell müşterisi olup Trendyol’da mağazası olan satıcılar, Trendyol uygulaması ve web sitesinde yapacakları internet kullanımlarında geçerli 5 GB mobil internet paketine ücretsiz sahip olabiliyor. Trendyol’da mağazası olan satıcılar bu sayede 6 ay boyunca toplamda 30 GB ücretsiz mobil internet kazanıyor. Trendyol satıcılarına, Turkcell Fiber Kampanyası ile 84,90 TL'den başlayan indirimli fiyatlarla yüksek hız deneyimi sunan sabit internet hizmetinde destek sağlanırken reklam iletişimi yapmak ve yeni müşteri kitlesi edinmek isteyen işletmeler için de avantajlı fiyatlarla dijital reklam paketleri sunuluyor.

SMS’TE YÜZDE 40’I AŞAN İNDİRİMLER

Trendyol iş ortakları, hedefli SMS gönderimi sağlayan AdPlus KOBİ Paketlerinde %50’ye varan indirim ile SMS veya MMS gönderebilme fırsatı elde ederken toplu SMS servisi Mesaj Üssü Paketleri sayesinde de yüzde 40’ı aşan indirimlerle müşteri kitlesine hızlı ve avantajlı bir şekilde erişebiliyor.

20 Kas 2021 - 13:55 - Ekonomi

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