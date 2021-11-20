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20 Kas 2021 - 13:56- Gündem G: 20 Kas 2021 - 13:58

Yürüyüş Yolu ve Fethiye için Vali Yavuz’a çağrı

İKM Başkanı Murat Öztürk, İzmit Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu’ndaki çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için Vali Seddar Yavuz’a çalışma saatleriyle ilgili çağrı yaptı
Yürüyüş Yolu ve Fethiye için Vali Yavuz’a çağrı mask

İzmit Kent Merkezi (İKM) Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk, esnaflar adına Vali Seddar Yavuz’dan Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi’ndeki çalışmalarla ilgili talepte bulundu. Öztürk, çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için çalışma saatlerinin daha erkene çekilmesini ve daha geç bir saate kadar sürdürülebilmesini rica etti.

“TÜM ESNAFLAR ADINA BEKLİYORUZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Öztürk, “Pandemi dönemi her daim esnafımızın yanında olan bizleri yalnız bırakmayan gece gündüz demeden tüm sıkıntılarımıza ortak olan, biz esnafların gönlünde yer edinen değerli valimiz, Fethiye Caddesi Ve Yürüyüş Yolu çalışmaları çok hızlı bir şekilde gitmektedir. Yürüyüş Yolu’nda sona doğru yaklaşılmış ve bu süreçte gece çalışmaları sayesinde daha erken bitme noktasına gelmiştir. Şimdi Fethiye Caddesi esnafları olarak çarşı merkezinin kalbi olan bu caddesin bir an önce bitmesi için, şu an sabah saat 09.00-16.00arasında çalışan ekipler daha erken saatlerde başlayıp gecede belli bir süre çalışması için siz değerli valimizden yardımcı olmasını tüm esnaflar adına bekliyoruz. Pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar çeken esnafımız bu süreci en hasarsız atlatmak istemekteyiz. Tüm esnaflar adına teşekkür ederiz” dedi.

20 Kas 2021 - 13:56 - Gündem

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