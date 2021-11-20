‘’Ben de Varım’’ projesine Antalya’dan ödül

Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği ‘’Ben de Varım’’ projesiyle 2021 Sağlıklı Şehirler En iyi Uygulama Yarışmasının “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödüle layık görüldü. Büyükşehir’in projesi, yarışmada 7 Büyükşehir Belediyesi arasında ödül kazandı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Antalya’da gerçekleştirilen törende ödülü Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak aldı.

‘’BEN DE VARIM’’ NEDİR?

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen “Ben de Varım”, Kocaeli’de yaşayan 10-35 yaş aralığında farklı engel gruplarındaki vatandaşlarımızı kapsayan bir proje. Projenin amacı engelli vatandaşlarımızı kendilerine uygun spor branşlarıyla buluşturarak bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmak. Yönlendirilen branşlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 22 branşta eğitim alan sporcular, fiziksel performanslarını gösterme, becerilerini tanıma ve kendini gerçekleştirme olanağı bularak ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilme yeterliliğine sahip sporcular olabilecek.