Keleş: Konut fiyatlarındaki artış devam eder

Doların artması ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi birçok sektörü etkilerken demir, tuğla ve çimentoda akaryakıt ve dövize bağlı yaşanan fiyat artışları yüzünden inşaata yatırım yapmak isteyenler şu anda bekleyişlerini sürdürüyor. Bir diğer yandan vatandaşlar, fiyat artışları yüzünden neredeyse konut alamıyor. Durumu gazetemize değerlendiren Kocaeli Müteahhitler Başkanı Oğuzhan Keleş “Konutta beklenti maliyetler artmış olsa da konut faiz oranında 1’in altındaki o psikolojik eşiğe gelinmesi sektörün beklentisi” ifadelerinde bulunurken aynı zamanda konut fiyatlarında artış yaşanacağını da belirtti.

“ŞU AN DİNAMİK”

Süreci anlatan Keleş, “Bizim etki pandemi sürecinden sonra yani bir buçuk yıllık süreç içerisinde oldu. Fiyatlardaki dalgalanmalar ve kontrolsüz fiyat artışları. Doların artması ve zamlar bunların hepsi negatif yönde sektörü etkiliyor ama sektörü şöyle de düşünmek lazım: sektör sadece konut ile ilgili değil, inşaat sektörü bugün endüstriyel sanayi yatırımları, kamu yatırımları gibi birçok alanda da faaliyet gösteren bir sektör. Konutta belki bir nebze faizlerdeki yükseliş, maliyetteki artışlar yatırımcının veya tüketicinin konuta ilgisini azaltıyor gibi görünse de sektör açısından bakıldığında sanayi yapılarının kapasite artırımları, ciddi inşaat ve yatırımlar var. Bu anlamda endüstriyel sanayi kısmında faaliyet gösteren firmalar açısından bu sektörün şu an dinamik olduğunu gözlemliyoruz. Sürekli yatırım var. İhracatta Türkiye rekor kırdı geçtiğimiz dönemde” dedi.

“KONUT FAİZLERİNİN DÜŞMESİ GEREKİYOR”

Açıklamalarını sürdüren Keleş, “Konutta sıkıntı var ama sanayi imalatı yapan firmalara bakıldığı zaman sanayide ciddi bir kapasite artırımı olduğunu bu da sektördeki faaliyet gösteren firmalarımız için ‘iş yapıyor’ anlamı taşıyor. Konutta beklenti maliyetler artmış olsa da konut faiz oranında 1’in altındaki o psikolojik eşiğe gelinmesi sektörün beklentisi. Konut sektörü yaklaşık yüzde 30-40’a yakın yatırımcının da talep ettiği bir sektördü. Bu alana çekebilmemiz için yatırımcıyı konut faizlerinin bahsettiğim oranlara düşmesi gerekiyor. Dövizdeki hareketlilik, altındaki vb. hareketliliğin azalması yatırımcıya durgun bir deniz olduğunu hissettirip, parasını alıp daha kar edebileceği konut alanına çekebilir. Dövizdeki, altındaki, bir takım yatırımcıların bulunduğu alandaki hareketliliğin azalması tekrar yatırımcıların da konuta eğilim göstereceği manası taşır. Ama süreç bu şekilde çok ilerlemiyor” ifadelerinde bulundu.

“PSİKOLOJİK EŞİK 1’İN ALTINA DÜŞMESİ”

Keleş son olarak, “Faiz açıklandı; tekrar döviz ve altında çıkışlar gerçekleştirdi. Bu da yatırımcıyı beklenti içinde tutuyor. Parasını orada muhafaza etme konusunda içgüdüsel olarak davranıyor. Kurun kaç para olmasından ziyade kurun ne kadar süre aynı durumda muhafaza durumda muhafaza ettiği yatırımcının önemsediği konu. Maliyet artışları satın alma gücündeki artış anlamında aynı oranda yükselmediği için konut edinmede orta ve düşük gelirli vatandaşlar için zorlaşıyor. Biriken konut stoku, devam eden projeler var ama dediğim gibi faiz oranının psikolojik eşik 1’in altına gelmesi sektöre hareketlilik kazandıracak kanaatindeyiz. Konut fiyatlarında artış devam eder. Her hafta, ay güncellenen malzeme fiyatları var. Nihayetinde firmalarımız da bunları fiyatlarına yansıtmak durumunda. Bu da vatandaşın konut alma sürecini zorlaştıran bir durum” şeklinde konuştu.