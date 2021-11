“İktidarı kaybediyorlar, korkuyla saldırıyorlar”

AKP İzmit İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’nda AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilgili açıklamalarına İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, tarafından yazılı bir basın açıklaması yayınlandı. Yıldız, “Habur’da çadır mahkemeleri kuranlar, terör örgütlerine ülkenin sınır kapılarını açarak geçiş izni verenler bugün kalkmış İYİ Parti’ye laf ediyor. Akıl alır gibi değil. Seçim kaybetme korkusuyla kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticisini TRT’ye çıkarıp oy devşirmeye çalışanlar utanmadan olayları çarpıtıyor. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. Genel başkanımız Meral Akşener bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün koruyucularındandır. Terörün her türlüsünü lanetleyen İYİ Parti’nin yükselişi birilerini çok rahatsız ediyor” dedi.

“MİSLİYLE KARŞILIĞINI BULACAKTIR”

Yıldız, “İktidarı kaybediyorlar. Geliyor gelmekte olan. Biliyorlar, görüyorlar, korkuyla saldırıyorlar. AKP’nin il başkanının sözleri de bu doğrultudadır. Çok fazla üstünde durmaya gerek görmüyorum. Gidici olan ağzına ne gelirse söyleyendir. Gidici olan, gitmemek için her türlü yalanı söylemeye muktedirdir. Mehmet Ellibeş’in sözlerini üzerinde durmaya değer görmüyorum. Ancak belirtmekte fayda görüyorum. İYİ Parti’ye, İYİ Parti’nin kurumsal kimliğine, genel başkanımız Meral Akşener’e sarf edilen her iftira, her kötü söz misliyle karşılığını bulacaktır. Terör örgütü yöneticilerine bu ülkenin resmi televizyon kanallarını açan, terör örgütü üyelerine sınır kapılarını açarak her türlü geçiş kolaylığını sağlayanlar bugün söyledikleri yalanlarda boğulacak, günü geldiğinde de hesabını verecektir” ifadelerini kullandı.