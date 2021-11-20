Türk Sağlık Sen’den ezberleri bozan kongre! Çeker’in rakibinin adaylığı düşürüldü

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi 7. Olağan kongresi bugün MÜSİAD Düğün Salonunda yapıldı. Mevcut Şube Başkanı Ömer Çeker’in yeniden aday olduğu kongrede Çeker’in karşısında Engin Paşaoğlu liste çıkardı. Toplam 106 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonrası 7 yönetim kurulu, 7 denetim ve 3 üst kurul delegesi seçildi. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi’nin 7’inci Olağan Genel Kurul’una MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Kocaeli Aile Hekimleri Dernek Başkanı Recep Pehlevan, Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, MHP Önceki Dönem İl Başkanı Ruhi Çavdar sendika üyeleri ve davetliler katıldı.

“ÜLKÜCÜ HAREKET ARKANIZDA”

Selamlama konuşmasını gerçekleştiren MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, “İlkeli ve cesur sendikalığın adresi Türkiye Kamu Sen’i ve onun gözbebeği Türk Sağlık Sen’in mücadelesini destekliyoruz. Bütün memur arkadaşlarımıza açık çağrı yapıyorum. Sendikanın önünde Türk yazanı makbuldur. Ülkücü hareketin her mensubu sürekli arkadanızda. Özellikle son 2 yıldır gösterdiğiniz mücadele herkesin takdiri. Mücadelenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum Kongreniz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“DOĞRU İŞLER YAPIYORUZ”

Kurt’un ardından konuşan Kocaeli Aile Hekimleri Dernek Başkanı Recep Pehlevan, “Bizlerde sizler gibi sağlık alanının bir koluyuz ve mücadele veriyoruz. Türkiye’de ilk defa aile hekimleri adına bir komisyon kuruldu. Aile hekimlerinin hak arayışlarının ve çalışmalarının Kocaeli’de iyi yapılması adına elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’de ilk defa bu kurulduysa ve diğer illerde takdir ediliyorsa demek ki doğru işler yapılıyor. Aile hekimlerinin hakları için mücadele edeceğimizi de sizlere bildiriyoruz” dedi.

11 İSİM ÇEKİLDİ

Kongrenin açılış konuşmasını Ömer Çeker Gerçekleştirdi. Çeker’in açılış konuşması sonrası tarafların listesi divana sunuldu. Çift listenin divana gitmesi sonrası çok ilginç bir olay yaşandı. Engin Paşaoğlu’nun listesinden yer alan Mevlüt Dinçer, Osman Baran, Muhiddin Taş, Ayşe Kirazlı, Kadriye Levent, Hasan Çalık, Ahmet Kayan, Cemal Dinç, Harun Yaşar Yavuz, Murat Güner rızaları dışında yazıldıklarını öne sürerek listeden çekildiklerini açıkladı. Paşaoğlu’nun listesinden rızası dışında üst kurul delegesi yazılmasını kabul etmeyen Mevcut Başkan Ömer Çekerde listeden çekildi.

PAŞAOĞLU’NUN ADAYLIĞI GEÇERSİZ

Listeden çekilmelerin olması sonrası Divan Başkanı Yaşar Şanlı söz alarak, “Seçim usul ve esaslarını okumuştuk. Baya arkadaş rızası dışında adının yazıldığını ifade etti. Seçim usul ve burada disiplin kurulundan iki üyenin çekildiğini gözüyoruz. Bu listeyi seçim kuruluna veremeyiz” dedi. Konuyu kısa süreliğine divan ile tartışan Şanlı, “Divanımız bu listenin bu şekilde kabul edilmeyeceği kararına vardı. Engin Paşaoğlu’na 5 dakika süre veriyoruz” dedi. 5 dakikalık ara sonrası Engin Paşaoğlu’nun yeni liste oluşturamadı.11 ismin çekilmesi sonrası liste divan tarafından kabul edilmedi. Böylece Paşaoğlu’nun adaylığı iptal oldu.

“HOŞ GÖRÜLECEK DAVRANIŞ DEĞİL”

Daha sonra söz alan Mevcut İlçe Başkanı Ömer Çeker durumu değerlendirdi. Çeker, “Ben kendimi size anlatacak değilim. 25 yıldır bu davanın içindeyim. Toplum içinde kabul gören bir sendikayız. Bu birlikte olmamız nedeni ile oldu. Bizim 25 yıllık tarihimizde bir arkadaşımızın onayı olmadan kendisine ve üst kuruluna yazması hoş görülecek bir davranış değil. Bu bir yarıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında başarı dilerim. Kendisini de Türk Sağlık Sen’e üye yapmak isteriz. Tarlada ayak izi olmayanın yemekte yüzü olmaz” dedi.

“DELEGE ARKADAŞLARIM BU ŞEKİLDE UYGUN GÖRDÜLER”

Başkan adaylığı düşürülen Engin Paşaoğlu daha sonra yaptığı açıklamada süreci anlattı. Yeniden Başkan seçilen Ömer Çeker’i tebrik eden Engin Paşaoğlu, “Başkanımızı tebrik ediyorum. Ben dahil 105 delege arkadaşımız Ömer başkanımız tarafından tespit edilmiş.Ben delege arkadaşlarıma inanıp güvenerek her delegenin başkanlık yapabileceği düşüncesi ile bir yönetim listesi hazırladım.Delege arkadaşlarımın teveccühü ile adaylığımı açıkladım.Delege arkadaşlarım bu şekilde uygun gördüler.Kazanan Türk Sağlık Sen’dir.Bu günden sonra kazanan başkanımız ile kol kola devam edeceğiz. Genelde bu seçim çalışması kapsamında 87 delege arkadaşım ile sohbet edip çay içmem imkanımoldu” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZI ONURLANDIRMAK İÇİN YAZDIM”

Sözlerine devam eden Paşaoğlu, “Daha sonraki süreçte bir kısım arkadaşımın beni desteklediğini fakat listede yer almadığını ifade etmesi üzerine her delege başkanlık yapabilecek kabiliyete sahiptir düşüncesi ile uygun gördüğüm arkadaşları listeye yazdım” dedi. Ömer Çeker’in üst kurul delegesi yazılması ile ilgili de, “Türk Sağlık Sen’de bizim örf ve adetlerimizde büyüklerimize hürmet vardır. Türk Sağlık Sen’de üst kurul delegesi olmak bir makamıdır. 20 yıldır bu kentte görev yapan başkanımızı onurlandırmak için listeye yazdım. Karar kendisinin teveccühü. Bahanelere sığınmadan yarından itibaren başkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz”şeklinde konuştu.