1-B’de Bala dinleniyor takipçiler kapışıyor

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B Grubu’nda zirvede önemli maç var. Lider Çubuklu Bala 2’de 2 yaparak 6 puanla fırtına gibi başladı, bu hafta dinleniyor. Yine 2’de 2 yapan aynı averajdaki lider ortağı Hisareynspor ise 1 maçı eksik Şirinspor ile karşılaşacak, dananın kuyruğu kopacak

MAÇ 17.00’DE, KAVAKLI’DA

Lider ortağı Kerem Aktürkoğlu’nun kulübü Hisareynspor’un Şirinspor ile oynayacağı ve sezonun erken finallerinde biri olarak nitelenen maç 17.00’de başlayacak ve Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanacak. Günün diğer maçları da orta ve alt sıraları ilgilendiriyor. Denizliköyü ligden çekildiği için Yavuzselim 3-0 hükmen kazanacak.

BİR ZOR MAÇ DAHA

Yeniyalı Barbaros ile Uzuntarla Belediye düşme hattından uzaklaşmak için çaba sarf edecek. Bu maç 17.00’de başlayacak ve Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak. Zirveye oynayan Kandıra G.B. ise düşmemeye oynayan Seka Doğan takımına konuk olacak. Bu maç da 19.00’da başlayacak ve Kavaklı Stadı’nda oynanacak.

(Pazartesi 13’ten 1.küme b grubunu puan durumun aynen alalım, sadece haftanın maçları yerine alttakini koyalım 3 ve 8’in altını çizelim)

3.HAFTANIN PROGRAMI:

HİSAERYNSPOR-ŞİRİN-17.00-KAVAKLI STADI

SEKA DOĞAN-KANDIRA G.B. -19.00-KAVAKLI S.

Y.Y.BARBAROS-UZUNTARLA B.-17.00-KÖRFEZ ESENTEPE

ÇUBUKLU BALASPOR BAY