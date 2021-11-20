1-D’de ince hesaplar

1.Küme Futbol ligi’nde tam 4 takım 6 puana sahip ve zirve yanıyor. İlk iki maçlarını kazanan Çerkeşli ve Alikahya erken final maçında karşılaşıyor

İKİ TAKIM ÇEKİLDİ, GRUP ARAPSAÇINA DÖNDÜ

Çerkeşli-Alikahya maçı bugün Çerkeşli Stadı’nda oynanacak ve 13.00’te başlayacak. Yine 2’de 2 yapan takımlardan Çayırova Menderes, Mustafapaşa karşısında hükmen kazanacak, Çamçukur ise Acısu deplasmanında zor maça çıkacak. Bu maç Acısu Stadı’nda oynanacak ve yine 13.00’te başlayacak. Üst sıralardan kopmak istemeyen Bahçecik ile Yeni Mahalle Cephanelik’te karşılaşacak ve müsabaka 16.30’da başlayacak. İşte geçen haftanın sonuçları, günün maçları ve son puan durumu…

3.HAFTANIN MAÇLARI (BUGÜN)

ÇERKEŞLİSPOR-ALİKAHYA BLD.-13.00-ÇERKEŞLİ STADI

ACISU BLD.SPOR-ÇAMCUKUR SPOR-13.00-ACISU STADI

İZMİT YENİMAHALLESPOR-BAHÇECİK-16.30-CEPHANELİK