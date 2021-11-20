1-D’de ince hesaplar

1.Küme Futbol ligi’nde tam 4 takım 6 puana sahip ve zirve yanıyor. İlk iki maçlarını kazanan Çerkeşli ve Alikahya erken final maçında karşılaşıyor
İKİ TAKIM ÇEKİLDİ, GRUP ARAPSAÇINA DÖNDÜ
Çerkeşli-Alikahya maçı bugün Çerkeşli Stadı’nda oynanacak ve 13.00’te başlayacak. Yine 2’de 2 yapan takımlardan Çayırova Menderes, Mustafapaşa karşısında hükmen kazanacak, Çamçukur ise Acısu deplasmanında zor maça çıkacak. Bu maç Acısu Stadı’nda oynanacak ve yine 13.00’te başlayacak. Üst sıralardan kopmak istemeyen Bahçecik ile Yeni Mahalle Cephanelik’te karşılaşacak ve müsabaka 16.30’da başlayacak. İşte geçen haftanın sonuçları, günün maçları ve son puan durumu…
3.HAFTANIN MAÇLARI (BUGÜN)
ÇERKEŞLİSPOR-ALİKAHYA BLD.-13.00-ÇERKEŞLİ STADI
ACISU BLD.SPOR-ÇAMCUKUR SPOR-13.00-ACISU STADI
İZMİT YENİMAHALLESPOR-BAHÇECİK-16.30-CEPHANELİK
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.