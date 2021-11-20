Reklamı Kapat
20 Kas 2021 - 14:10- Spor G: 20 Kas 2021 - 14:12

İzmitspor-Semt 77 Yalova Esenköy Belediye Sakarya Gelişim-Cadence Gölcük İhsaniye
İzmitspor-Semt 77 Yalova Esenköy Belediye Sakarya Gelişim-Cadence Gölcük İhsaniye mask

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 4.Grup’ta mücadele veren Sultanlarımız bugün fileye yükseliyor. İhsaniye Sakarya deplasmanında sahaya çıkarken, İzmitspor Semt 77 Yalova ekibini konuk edecek

ÇARESİZ İZMİTSPOR ONUR MÜCADELESİ VERİYOR

Ligdes on sırada yer alan ve lige yeni yükselmiş olan genç İzmitspor, prestij maçları oynuyor. 5 hafta snunad bir set bile alamadan son sıraya yapışan ekibimiz, kendi gibi 4 maçta sıfır çeken ve sadece bir set alabilen Semt 77 Yalova Esenköy Belediyespor karşısına çıkıyor. Maç İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak ve 16.00’da başlayacak.

İHSANİYE TIRMANMA HEVESİNDE

Bu sezon zirveye biraz daha yaklaşan ancak yine de istediği sonuçları alamayan diğer Sultanlarımız Gölcük Cadence İhsaniyespor, komşu Sakarya Gelişim karşısında çok da zor geçmesi beklenmeyen maça çıkacak. 1 galibiyet 3 yenilgisi bulunan rakibe karşı İhsaniye 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle avantajlı çıkıyor. Bu maç ise Serdivan’da oynanacak ve 13.00’te başlayacak.

Günün programı:

16:00 İZMİT SPOR-SEMT77 YALOVA ESENKÖY                                                  

13:00 SAKARYA GELİŞİM-CADENCE GÖLCÜK İH.                                                             

17:00 ÇİFTLİKKÖY BLD.-TEPEBAŞI GENÇLİK                                        

20 Kas 2021 - 14:10 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.227.141 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
1-D’de ince hesaplar mask
1-D’de ince hesaplar
İzmitspor-Semt 77 Yalova Esenköy Belediye Sakarya Gelişim-Cadence Gölcük İhsaniye mask
İzmitspor-Semt 77 Yalova Esenköy Belediye Sakarya Gelişim-Cadence Gölcük İhsaniye
1-B’de Bala dinleniyor takipçiler kapışıyor mask
1-B’de Bala dinleniyor takipçiler kapışıyor
Kocaeli Online üç forma veriyor! mask
Kocaeli Online üç forma veriyor!
Eskrimciler Darıca’yı sevdi mask
Eskrimciler Darıca’yı sevdi
Milli haltercilerimizi ağırlıyoruz mask
Milli haltercilerimizi ağırlıyoruz
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL