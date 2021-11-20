İzmitspor-Semt 77 Yalova Esenköy Belediye Sakarya Gelişim-Cadence Gölcük İhsaniye

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi 4.Grup’ta mücadele veren Sultanlarımız bugün fileye yükseliyor. İhsaniye Sakarya deplasmanında sahaya çıkarken, İzmitspor Semt 77 Yalova ekibini konuk edecek
ÇARESİZ İZMİTSPOR ONUR MÜCADELESİ VERİYOR
Ligdes on sırada yer alan ve lige yeni yükselmiş olan genç İzmitspor, prestij maçları oynuyor. 5 hafta snunad bir set bile alamadan son sıraya yapışan ekibimiz, kendi gibi 4 maçta sıfır çeken ve sadece bir set alabilen Semt 77 Yalova Esenköy Belediyespor karşısına çıkıyor. Maç İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak ve 16.00’da başlayacak.
İHSANİYE TIRMANMA HEVESİNDE
Bu sezon zirveye biraz daha yaklaşan ancak yine de istediği sonuçları alamayan diğer Sultanlarımız Gölcük Cadence İhsaniyespor, komşu Sakarya Gelişim karşısında çok da zor geçmesi beklenmeyen maça çıkacak. 1 galibiyet 3 yenilgisi bulunan rakibe karşı İhsaniye 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle avantajlı çıkıyor. Bu maç ise Serdivan’da oynanacak ve 13.00’te başlayacak.
Günün programı:
16:00 İZMİT SPOR-SEMT77 YALOVA ESENKÖY
13:00 SAKARYA GELİŞİM-CADENCE GÖLCÜK İH.
17:00 ÇİFTLİKKÖY BLD.-TEPEBAŞI GENÇLİK
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.