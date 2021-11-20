Gebze, Fener’e konuk oluyor Karamürsel Okyanus’u ağırlıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi’ndeki iki temsilcimiz bugün fileye yükseliyor. 1.Grup’ta ilimizi temsil eden takımlarımızdan Karamürsel İdman Yurdu, Okyanus Koleji takımını konuk edecek. Maç Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve 14.00’te başlayacak. Diğer temsilcimiz Gebze Gençlik Hizmetlerispor ise Fenerbahçe deplasmanında parkeye çıkacak. Bu maç ise İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda oynanacak ve 20.30’da başlayacak.

4.HAFTA PROGRAMI:

14:00 İNEGÖL BLD.-AVRUPA VOLEYBOL

15:00 KARACABEY BLD.-TOFAŞSPOR

20:30 FENERBAHÇE-GEBZE GENÇLİK HİZ.

14:00 KARAMÜRSEL İ. Y.-OKYANUS KOLEJİ