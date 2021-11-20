Gebze, Fener’e konuk oluyor Karamürsel Okyanus’u ağırlıyor

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi’ndeki iki temsilcimiz bugün fileye yükseliyor. 1.Grup’ta ilimizi temsil eden takımlarımızdan Karamürsel İdman Yurdu, Okyanus Koleji takımını konuk edecek. Maç Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve 14.00’te başlayacak. Diğer temsilcimiz Gebze Gençlik Hizmetlerispor ise Fenerbahçe deplasmanında parkeye çıkacak. Bu maç ise İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda oynanacak ve 20.30’da başlayacak.
4.HAFTA PROGRAMI:
14:00 İNEGÖL BLD.-AVRUPA VOLEYBOL
15:00 KARACABEY BLD.-TOFAŞSPOR
20:30 FENERBAHÇE-GEBZE GENÇLİK HİZ.
14:00 KARAMÜRSEL İ. Y.-OKYANUS KOLEJİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.