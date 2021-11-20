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20 Kas 2021 - 14:11- Spor G: 20 Kas 2021 - 14:12

Gebze, Fener’e konuk oluyor Karamürsel Okyanus’u ağırlıyor
Gebze, Fener’e konuk oluyor Karamürsel Okyanus’u ağırlıyor mask

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Ligi’ndeki iki temsilcimiz bugün fileye yükseliyor. 1.Grup’ta ilimizi temsil eden takımlarımızdan Karamürsel İdman Yurdu, Okyanus Koleji takımını konuk edecek. Maç Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve 14.00’te başlayacak. Diğer temsilcimiz Gebze Gençlik Hizmetlerispor ise Fenerbahçe deplasmanında parkeye çıkacak. Bu maç ise İstanbul 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda oynanacak ve 20.30’da başlayacak.

4.HAFTA PROGRAMI:

14:00 İNEGÖL BLD.-AVRUPA VOLEYBOL                                                             

15:00 KARACABEY BLD.-TOFAŞSPOR                                                    

20:30 FENERBAHÇE-GEBZE GENÇLİK HİZ.                                                             

14:00 KARAMÜRSEL İ. Y.-OKYANUS KOLEJİ

20 Kas 2021 - 14:11 - Spor

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