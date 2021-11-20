İtalya’da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonasında ülkemizi temsil eden, şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Selinay’ı bağrımıza bastık. Geçtiğimiz günlerde kulübü ziyaret ederek İhsaniyeli yöneticilerle bir araya gelen Selinay, milli takım formasını kulübe hediye etti. Yönetim kurulu üyeleri “Dünya Şampiyonu milli gururumuz Selinay’a gerçekleştirdiği ziyareti ve hediyesi ile ülkemizi en güzel şekilde temsil edip, bizi gururlandırdığı için teşekkür eder başarılarının devamını dileriz” dedi.
20 Kas 2021 - 14:12- Spor Güncelleme: 20 Kas 2021 - 14:13
Selinay, seninle gurur duyuyoruz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.