Selinay, seninle gurur duyuyoruz

İtalya’da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonasında ülkemizi temsil eden, şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen Selinay’ı bağrımıza bastık. Geçtiğimiz günlerde kulübü ziyaret ederek İhsaniyeli yöneticilerle bir araya gelen Selinay, milli takım formasını kulübe hediye etti. Yönetim kurulu üyeleri “Dünya Şampiyonu milli gururumuz Selinay’a gerçekleştirdiği ziyareti ve hediyesi ile ülkemizi en güzel şekilde temsil edip, bizi gururlandırdığı için teşekkür eder başarılarının devamını dileriz” dedi.