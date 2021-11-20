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20 Kas 2021 - 14:57- Gündem G: 20 Kas 2021 - 15:20

Kocaeli'de 3 kişi koronavirüse yenildi
Kocaeli'de 3 kişi koronavirüse yenildi mask

Mesut Sağnak

Derince Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Mesut Sağnak (63) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Sağnak’ın cenazesi Yıldızevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

Süleyman Karaosmanoğlu

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğünden emekli Süleyman Karaosmanoğlu (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Süleyman Karaosmanoğlu’un cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Selahattin Ulusu

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Selahattin Ulusu (85) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Selahattin Ulusu’nun cenazesi İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.

 

# Kartepe, çocuk, Sokak, covid-19

20 Kas 2021 - 14:57 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Tuzsuz - Aşılı olup olmadıklarını yine öğrenemişsiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 15:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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