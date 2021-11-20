Kocaeli'de 3 kişi koronavirüse yenildi

Mesut Sağnak

Derince Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Mesut Sağnak (63) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Sağnak’ın cenazesi Yıldızevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

Süleyman Karaosmanoğlu

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğünden emekli Süleyman Karaosmanoğlu (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Süleyman Karaosmanoğlu’un cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Selahattin Ulusu

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Selahattin Ulusu (85) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 9 çocuk babası olan Selahattin Ulusu’nun cenazesi İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.