Derince, Başkent’te gürledi! “0-2”

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, cumartesi mesaisinde Çankaya Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaştı. Sentetik saha ile kaplı Ankara Yeni Mahalle Hasan Doğan Sahası’ndaki maçı Mehmet Tosun ve Efe’nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazanan Derince 13. maçında puanını 23’e çıkardı. Son 8 maçta 6. galibiyetini elde eden Derince temsilcisinin zirve yürüyüşü devam etti. Belediye Derincespor bir sonraki maçını önümüzdeki pazar Modafen ile Derince’de oynayacak.

MELİH İNAN’IN DİRSEĞİ ÇIKTI

Başkent’teki mücadelenin ilk yarısında Belediye Derincespor oldukça üstün bir oyun ortaya koydu. Muhammed Enes, Mehmet Tosun, Melih ile pozisyonlar buldu. Maçın 36. dakikasında Derince’nin aradığı gol geldi. Melih’in pasında Mehmet Tosun topa düzgün vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının sonlarında Melih İnan çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. Boş pozisyonda ve kendi sahasında röveşataya kalkan futbolcu sol kolunun üzerine düştü. İlk kontrolünde futbolcunun kolunun dirsek bölgesinden çıktığı tespit edildi. Melih’in son durumu çekilecek MR sonunda belli olacak.

PENALTICI EFE!

Derince ikinci yarıda da etkili bir görüntü çizdi. 48’de Çankaya ekibinde kullanılan serbest vuruşta top sağ kale direğinden döndü. Bu kritik pozisyondan 3 dakika sonra Derince’de Ramazan Özkabak, İzmitli stoperVolkan Kesim tarafından ceza sahası içinde düşürüldü ve Derince penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Efe şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-0’a getirdi.Kalan sürede gol kaçırmaya devam edenBelediye Derincespor kontrolü de bırakmadı. Ani ataklarla rakip kalede gol bulmak isteyen sarı lacivertliler zaman zaman tehlikeli anlar da yaşadı. 70’te Çankaya adına Rahmi’nin şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanının dışına çıktı. Maçta başka gol olmadı ve sarı lacivertliler zorlu deplasmandan3 puan çıkarmasını bildi.

Erdem ÖVÜÇ - Ankara

ÇANKAYA FK: 0

BELEDİYE DERİNCE: 2

STAT: Hasan Doğan

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel***, Sedef Aktan***, Mustafa Burak Kuş***

ÇANKAYA FK: Hüseyin**, Enes**, Hüseyin İriç* (Dk. 46 Emir Kaan*), Salim** (Ömer Faruk*), Haydar**, Ahmet**, Mustafa**, Serhan* (Dk. 46 Emir*), Volkan**, Salih? (Dk. 15 Muhammed*), Murathan**

BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha***, Muhammed Fatih***, Bertuğ*** (Dk. 81 Mert Somay**), Efe***, Uğurcan*** (Dk. 81 Hasan**), Mehmet Tosun**** (Dk. 70 Sercan**), Melih İnan*** (Dk. 45+2 Ramazan), İlker***, Tayfun***, Enes***, Mesut Can**** (Dk. 70 Kadir***),

GOLLER: Dk. 36 Mehmet Tosun, Dk. 51 (P) Efe

SARI KARTLAR: Hüseyin İriç, Enes, Volkan (Çankaya), Tayfun, Kadir, Ramazan (Derince)