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20 Kas 2021 - 15:31- Siyaset G: 20 Kas 2021 - 15:35

"Erdoğan 'emredersiniz' derse yemin ederim Dolar ve Avro düşer"

AKP İzmit İlçe Teşkilatı Toplantısında konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devleti Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a emredersiniz derse dolar ve avro düşer yemin ederim düşer” dedi.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
"Erdoğan 'emredersiniz' derse yemin ederim Dolar ve Avro düşer" mask

AKP İzmit İlçe Teşkilatı 64. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi dün akşam saatlerinde İzmit Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı. Meclis toplantısında konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş konuşmasında ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Ellibeş Dolar ve Avro’daki yükselişi Erdoğan’ın “Dik duruşuna” bağladı. Ellibeş’in savunmasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devleti Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron’a  emredersiniz derse dolar ve avro düşer.

“İKTİDARDA İKİNCİ BİR 20 YIL”

Ülke iktidarında ikinci bir 20’inci yıla girdiklerini ifade eden Mehmet Ellibeş, “Bir yeni 20 yılın başlangıcındayız. Bu gelecek 20 yılı muhalefetin eline bırakmamalıyız. Bırakırsak yanlış yaparız. Bu 20 yılda yaptıklarımızı bir kalemde silip atarlar. Gelecekle ilgili bir umutları, hayalleri, vizyonları yok çünkü. Tek bir şeye odaklanmışlar. Hep birlikte koro haline, uyumlu bir şekilde tek bir şeyi söylüyorlar. O da AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bu konuda hem fikirler. Çünkü onlara bu akıl veren, onları yöneten bir üst akıl var. Artık bunu gördük. Dünyadaki sömürgeci, emperyalist, Siyonist güçler ve devletler söyletiyor onlara. Şuan Amerika’nın Başkanı olan Biden ne demişti? Biz darbe ile deviremedik ama muhalefet vereceğimiz destek ile devireceği Recep Tayyip Erdoğan’ı. Sana ne! Bu ülke senin mi? Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan’dan daha mı çok seviyorsun? Dik durduğu için sevmiyorlar” ifadelerini kullandı.

“YEMİN EDERİM DOLAR VE AVRO DÜŞER”

Sözlerinin devamında Ellibeş şu ifadeleri kullandı: “Recep Tayyip Erdoğan dese ki “Emredersin Biden”, “Ne istiyorsun Macron, istediğini söyle biz yapalım, Sen istediğin kadar nefes alalım, sen istediğin kadar oturalım” derse Dolar da Avro da şu da bu da düşer mi? Yemin ederim düşer. Ama ne oluruz, bağımsızlığımız nereye gider, hürriyetimiz ne olur. Ayaklar altına iner. Bize Avro ile yıkamazsınız, Dolarla deviremezsiniz. Yalanlarınız ile bu şekilde bizi mağlup edemizsiniz. İnandık iman ettik biz. Anlamadıkları şey şu; Bizi sıradan bir parti olarak görüyorlar ve yanlıyorlar. Bizim bir davamız var, dertliyiz. Kişiler gider davalar kalıcıdır. Biz bu dava uğruna büyük fedakarlıklar yaptık. Bedel ödedik. Ödemeye de devam edeceğiz. Bu ülkenin bir yılı bile bunlara teslim edilemez.”

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20 Kas 2021 - 15:31 Kocaeli- Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Leyla - Çok saçmalamaya başladın.alzemir falan olmalısın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 16:56
04

Kafkas Kartalı - Sayın Ellibeș bu durumda halen daha iktidara gelmeyi düșünüyorsanız avucunuzu yalarsınız.Herșeye dünyanın zammı,bitik ekonomi,yandaș kayırmacılığı,adaletsizlik sonrada iktidar olma hayali ancak rüyanızda görürsünüz.AKP bitti artık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 16:33
03

EROL DEMİRBEK TÜRK - düşse ne olacak hazinede dolar mı kaldı ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 16:32
02

EROL DEMİRBEK TÜRK - yahu israilliler foto çekiyor yakalıyorlar israil devreye giriyor özel uçakla anında yolluyor . merkel , trump ne dedi ise yaptırdı . akdenizde durduk . 18 adamızı yunan işgal etti silah yığıyor girit silahlandı , mısır yunan ile akdenizde müşterek tatbikat yapıyor . herkesi saf sanmayın .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Kasım 16:31
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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