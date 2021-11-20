Başkan Yıldızlı: “Söyleyecekleri hiçbir şeyleri kalmadı”

Cumhuriyet Halk Partisi Başiskele İlçe Örgütü’nün Danışma Kurulu Toplantısı, ilçe başkanı Anıl Acurman ve yönetiminin ev sahipliğinde partinin ilçe binasında gerçekleştirildi. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Yönetimi, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanvekili Özlem Ünal, CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Caner Arduç, geçmiş dönem CHP Kocaeli İl Başkanları’ndan İbrahim Aydın ve Cengiz Sarıbay, geçmiş dönem CHP Başiskele İlçe Başkanları’ndan Arif Gökyıldız, İrfan Keskin ve partililer katıldı.

ÇÖZÜMÜN ANAHTARI BİRLİK VE BARIŞ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “Bugün birlikte neler hayal edebileceğimizi konuşmak için toplandık. Çünkü hayaller yarınların tohumlarıdır. Nefreti değil, barışı ekiyoruz” diye konuştu. Siyasetin savaş olanı olmadığını ifade eden Başkan Acurman, “Bugün birlikte neler hayal edebileceğinizi konuşmak için toplandık. Çünkü hayaller eylemlerin tohumlarıdır. Dünün tohumlarından meyveler topluyor yenilerini ekiyoruz. Geleceği kuruyoruz. Nefreti değil toplumsal barışı körüklüyoruz. Uzlaşacak bir siyasi iklim inşa etmeye çalışıyoruz. Brecht’in dediği gibi; “Yenilenlerin yanında halk kırılıyordu açlıktan, yenenlerin yanında açlıktan kırılıyordu halk”. O yüzdendir ki siyaset artık bir savaş alanı olmamalıdır çözümün anahtarı birlik ve barıştır” dedi

SUÇLULARIN TELAŞI

Acurman sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Belki hayalperestsin diyebilirsiniz ama emin olun yalnız değilim ve eminim ki biz ve bizim gibi toplumsal barışa inanan huzurlu bir geleceğe inananlar günbegün çoğalıyoruz. Açılış konuşmalarının ardından bir sunum yapacağım ama baştan şunu söylemeliyim buraya sevginin iskelesi demekte hiç yanılmamışım. Her zaman olduğu gibi çok güzel bir topluluksunuz ve birlikte yürümekten şeref duyuyorum. Ve gönüller yerine büyük salonları doldurduklarını iddia eden iktidar cenahına da İsmet Paşa’dan şu sözü söylemeliyim; “Tarihin kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Korku kapladı hepinizi bir olarak güçlü görünmek istiyorsunuz. Lakin suçluların telaşı içindesiniz.”

İKTİDAR SALONDA, CHP VATANDAŞIN YANINDA

Acurman’ın ardından partililere hitap eden CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ise, AK Parti’nin danışma kurullarında salonların doluluk oranına siyasi çıkarımda bulunmaya çalışanlara sesledi. Başkan Yıldızlı, “Salonlar dolup taşıyor diyenler, sokağa inip vatandaşı dinlemiyor. Gelin sokağa diyoruz gelen yok. Madem kendinize çok güveniyorsunuz koyun sandığı. Dolar karşısında Türk Lirası eridi. Vatandaş perişan. Daha dün TBMM Başkanvekili Milletvekilimiz Haydar Akar, PM üyesi Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan ve İzmit İlçe Başkanımız Hakan Çakar ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bunlardan biri de İzmit Ziraatçiler Odası’ydı. Tablo vahim. Ülkemizde tarım bitmek üzere. Yağ şeker kotayla alınmaya başladı. Bunlar her şeye gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamış” açıklamasında bulundu.

EZBERDEN SALONDA KONUŞANLAR BRUNSON’U, SÜLEYMAN ŞAH’I ANLATSIN

Başkan Yıldızlı konuşmasına şu şekilde devam etti; “Çiftçi diyor ki; “Buğdayın 5 lira maliyeti var ama 2.5 TL’den satılıyor. Ben battım” Tavukçuluk için geçen sene maliyetim 700 Liraydı bu sene 3 bin TL’den başlıyor maliyetim. Ben battım. Vatandaşı dinleyenler, esnafın yanına gitmeyenler, EYT’liyi, 3600 ek göstergeliyi, işçiyi, açlık sınırı altında ezilen asgari ücretliyi görmezden gelenler, ezberden salonlardan konuşuyor. Bir de yapışmışlar şimdi Atatürkçülük Milliyetçilik diye bize akıllarınca, hadsizce ders vermeye kalkmaya. Cemaat kitapları yerine Nutuk okusaydınız Atatürkçülük’ü öğrenip halkın yanında olurdunuz. Hani iki ayyaş diyordunuz? Şimdi ne oldu? Milliyetçiliğe atıfta bulunuyorlar, Rahip Brunson’u ben mi saldım? Süleyman Şah Türbesi sizin zamanınızda kaybedilmedi mi? Cumhuriyet tarihindeki ilk toprak kaybımızı yaşadık sizinle.

HALKA SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK

Halka söyleyecek bir şeyleri kalmadı çünkü. Ne öğrenciye, ne 3600 ek göstergeliye, ne açlık sınırı altında ezilen asgari ücretliye, ne işçiye, ne esnafa söyleyecekleri hiçbir şeyleri kalmadı. İcraatları yok edebiyatları var. Edebiyatlarından başka bir şeyleri kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızı bunların zulmünden kurtarmak için, balkın iktidarını kurmak için bizim daha fazla birlik beraberlik yolunda daha fazla çalışmamız lazım. Kocaeli’nin en büyük problemlerinden ulaşım. Bunun en yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de Başiskele. Bir akşam saatlerinde buraya gelip gitmeye çalıştılar mı? Başiskele, Gölcük, Karamürsel’de ne sabah ne akşam trafik zulüm, trafik felç, 18 yıldır bunlar iktidar. Çözmediler. Daha da düğüm hale getirdiler. Çözüm üreten bir iktidara ihtiyacımız var. Bu da biziz. Geliyor gelmekte olan.”

CHP KOCAELİ GENÇLEŞTİ

Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise genç kadrolarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara yürüdüğünü ifade etti. Tarhan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Genel başkanımız ile her görüştüğümde Kocaeli’nin artık eski Kocaeli olmadığını, kadroların çok daha genç olduğunu söylüyorum. Eski il başkanımız Cengiz Sarıbay burada. Kendisinden çok şey öğrendim. Ancak artık gençleşmemiz gerekiyor. Kendisinden sonra gelen il başkanımız Harun Özgür Yıldızlı örgütümüzün gençlik kadrolarından yetişmiş genç bir isim. Belki de tarihinde ilk kez kadrolarımız bu kadar genç. 4-5 ilçe başkanımız gençlik kadrolarında yetişti. Başiskele ilçe örgütümüzde öyle.

MİLLETVEKİLLERİ TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA

Devletin tüm imkanlarının elinde olduğu bir iktidara karşı siyaset yapmak zor bir iş. Bu sebeple Başiskele örgütünü gönülden kutluyorum. Kocaeli’nin en önemli ilçelerinden biri Başiskele olacak. Zaten bu ülke demokratların elindeydi. Kentin merkezinin dahi neresi olduğu bilinmeyen bir kent burası. Başiskele’nin burayı kent kültürüne dönüştürecek. CHP bu dönem farklı bir çalışma içerisinde. Eskiden milletvekili seçilen kişi Ankara’ya giderdi ve kendi bölgesinde çalışma yürütürdü. Şu anda tüm milletvekillerimiz Türkiye’nin her yanında halkın yanında saha çalışmalarını yürütüyor. Halk diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi yanımızda. Ancak iktidar hiçbir yere uğramıyor. İktidardan memnun değil. Halkın iktidarını kurmak için Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Bizler hazırırız. Geliyor gelmekte olan”