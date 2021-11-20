My Dans Akademi’de ‘latin rüzgarı’

Kentimizde ‘dans’ denilince ilk akla gelen eğitim merkezi My Dans Akademi, 10 yıldan bu yana özellikle Latin danslarına meraklı olan Kocaelililerin değişmez adresi olmayı sürdürüyor. 3 yıldır Yahya Kaptan Beril Sokak No:7 adresinde 10 kişilik tecrübeli kadrosuyla; Latin dansları, Hiphop, High Heels, Modern Dans ve düğün koreografi eğitimi veren köklü adres, dans konusunda mutlak sonuca ulaşmak isteyenlerin akınına uğruyor.

“KENDİNİZİ DANSLA MUTLU EDİN”

Akademi kurulduğundan bu yana çeşitli dallarda eğitim veren başarılı isimler Merve Ulusoy ile Fatih Bayar, en güzel sosyal aktiviteler başında dans etmenin geldiğini belirterek, “Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın en güzel sosyal aktivite dans etmektir. Dans, hepimizin hayatının ortasında duruyor. Ayaktayız ve yaşıyoruz. Bu döngü içerisinde kendimizi mutlu edecek arayışları içerisine giriyoruz. Buradan tüm Kocaeli halkına şunu ifade etmek isteriz; böyle bir nefes alışta sizde yerinizi alın ve dans etmeye hazır olun” çağrısında bulunuyor.