Küçük Zeynep hayatını kaybetti

Uzun zamandır rahatsız olan 5 yaşındaki Zeynep Mira Aydın, tedavi gördüğü Dilovası Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Körfez'de hizmet veren Gözde İletişim'in sahibi olan Nedim Aydın'ın iki çocuğundan biri olan Zeynep Mira Aydın, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında Yukarı Hereke mezarlığında toprağa verildi.