Belediyeler örnek uygulamalarını tüm Türkiye ile paylaştı

İzmit Belediyesinin ev sahipliği yaptığı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı’nın ikinci gününde Türkiye’nin birçok yerinden gelen belediyelerin psikolog, sosyolog ve bu alanda çalışma yapan birim müdürleri, sorumluluk alanlarındaki kadına yönelik şiddetle mücadele, kadının desteklenmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesiyle ilgili hayata geçirdikleri iyi uygulama örneklerini paylaştı.

İYİ ÖRNEKLERİ PAYLAŞTILAR

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan belediyelerin temsilcileri, gün boyu 4 farklı oturumda, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘kadın istihdamı’, ‘kadına yönelik şiddet’ ve ‘kadın politikaları’ temel başlıklarında yaptıkları uygulamaları, neden-sonuç ilişkisi kurarak diğer belediyelerin katılımcılarına anlattı. Yerel yönetimlerde kadının desteklenmesi konusunda doğru adımların atılması ve şiddete karşı etkili uygulamaların gerçekleştirilmesi için tüm katılımcı belediyeler örnek ve önerilerini dile getirdi.

HEPSİ KAYIT ALTINA ALINDI

Konuşmacılara onar dakikalık sürenin verildiği oturumları, kadın ve kalkınma alanında çalışmalar yapan Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları kurucularından Doç. Dr. Nuran Belet yönetti. Moderatör Belet, “Burada çok kıymetli bir protokole şahitlik ettik. Bu farkındalık bizi yükseltecektir. Bu nedenle günün heyecanını içimde taşıyorum. Bu çalıştayın bizlere asıl yükleyeceği sorumluluk; iyi örneklerimizi kayıt altına almaktır. Bu alandaki çalışma ve uygulamaları paylaşmak ve ileriye götürmek için kayıt altına alıyoruz.

“BİRLİKTE KİTAP YAZIYORUZ”

Çok güzel örnekler dinleyeceğiz. Hazırlıklar ve sunumlar için şimdiden teşekkür ediyorum. Daha güzel çalışmalar yapmak ve bir araya gelmek için yaptıklarımızı, planladıklarımızı bugünkü hedeflerimiz doğrultusunda bir daha gözden geçireceğiz. Yani ilk adımı doğru atmaya çalışacağız. Adımlar birbirini takip eder. Bizlerle paylaştığınız iyi örnekler doğrultusunda; daha sonra politika dokümanları, kılavuz kitaplar ve bu toplantıya ait temel iyi örnekler kitabımız hazırlanacak. Kitabı birlikte oluşturuyoruz” dedi.

BELEDİYELER SIRAYLA KONUŞTU

Çalıştayın Tryp By Wyndham Otel’de devam eden 2.gün ilk oturumunda kürsüye Şişli, Maltepe, Ankara Büyükşehir, Antalya Büyükşehir, Ataşehir ve Beylikdüzü belediyelerinin temsilcileri geldi. Öğleden sonra oturumlarında; Büyükçekmece, Ceyhan, Çankaya, Kartal, Edirne, Eskişehir Büyükşehir, İzmir Büyükşehir ve Kadıköy belediyelerinin iyi uygulama örnekleri dinlendi. Ardından Çiğli, Muratpaşa, Nilüfer, Selçuk, Seyhan ve Tepebaşı belediyelerinin temsilcileri de kendi şehirlerindeki pratiklerini ifade etti. Sunumların ardından çalıştay iyi uygulama örnekleri sonuç bildirgesiyle tamamlandı.



KONUŞMACILAR:

-Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar

-Kuşadası Belediyesi Psikolog Candan Atak

-Şişli Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Selinay Şahin

-Maltepe Belediyesi Psikolog Büke Okyay

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şefi Şenay Yılmaz ile Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman

-Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyolog Ilgın Yücel Kandemir

-Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar

-Beylikdüzü Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Hanlı

-Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Şilan Eraslan

-Çankaya Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Günce Göktaş ile Sosyolog Çiçek Şenol

-Ceyhan Belediyesi Kadın Eli Birimi Şefi Jale Tay

-Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Rukiye Cinkılıç

-Edirne Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı

-Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Psikolog Özge Ören

-İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç

-Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Rüya Ulusan

-Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel

-Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü İclal Çakır ve Sosyal Hizmet Uzmanı Gülsen Ertör

-Nilüfer Belediyesi Sosyolog / Eşitlik Birimi Sorumlusu Merve Yalçınkaya Özdemir

-Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fatma Bolak ile Sosyal Hizmet Uzmanı Ezgi Bilgin

-Selçuk Belediyesi Eşitlik Birimi Özgür Gökdemir

-Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Betül Yamanyılmaz