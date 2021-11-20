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20 Kas 2021 - 21:00- Gündem

Sofraların olmazsa olmazı ekmeğe yüzde 20 zam kapıda!

Kocaeli Fırıncılar Odası, ekmek zammı için hazırlığa başladı. 23 Kasım Salı günü yapılacak olan toplantıda ekmek fiyatına yıl başına kadar yapılacak ara zammın miktarı belirlenecek. Yüzde 20 olarak öngörülen zam, yılbaşına kadar geçerli olacak. Yeni yılda ise ekmek yeniden zamlanacak. Öngörüye göre 2022’de ekmeğin fiyatı en az 3 TL olacak
Sofraların olmazsa olmazı ekmeğe yüzde 20 zam kapıda! mask

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, ekmek zammını yeniden gündeme taşıdı. Son 20 günde una gelen zamlar yüzünden fırıncıların zarar ettiğini söyleyenOda Başkanı Sarı, bu hafta ekmek zammı için bir araya geleceklerini belirtti. Sarı, 2 ay önce son ekmek zammının yapıldığı dönemde un fiyatının 155 TL olduğunu, son 20 gün içerisinde de un fiyatının 300 TL’ye geldiğini söyledi.

YILBAŞINA KADAR İKİ ZAM DAHA

Maliyetlerin artığını, zammın kaçınılmaz olduğunu belirten Ali Sarı, “23 Kasım Salı günü bir araya geleceğiz ve zammın miktarını belirleyeceğiz. Muhtemelen ekmeğin kilosu 10 TL’den 12 TL’ye çıkacak. Yüzde 20 oranında bir zam düşünülüyor. Bizi bu bile kurtarmıyor, yeni yol öncesi bir zam daha yapılması planlanıyor” dedi.

“KAYBIMIZ BÜYÜK”

Fırıncı esnafının çok zor durumda olduğunu söyleyen Ali Sarı, “2015’ten bu yana una yüzde 500, mayaya yüzde 500, asgari ücrete yüzde 300 zam geldi. Akaryakıta, doğalgaza, oduna gelen zamları saymıyorum bile. Bu 5 yıllık süre zarfından en az zammı alan ise yüzde 100 ile ekmek oldu. Salı günü ekmeğin yeni fiyatını belirleyeceğiz, 250 gram ekmek 3 TL ya da 200 gram ekmek 2,5 TL olacak. Kaybımız büyük. Yeni yılda da bir zam daha yapmak durumundayız” dedi.

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20 Kas 2021 - 21:00 Kocaeli- Gündem

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