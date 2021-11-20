Yıldız Sunta’nın konkordatosu mahkeme kararıyla kalktı

Yıldız Sunta MDF Ürünleri, 2019 yılında işçilerinin maaşlarını ödeyemez hale geldi ve üretimi durdurdu. İflas etmemek için konkordato başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen Yıldız Sunta’yı daha sonra Yıldız Entegre aldı. Borçları ödenmeye başlanan Yıldız Sunta, bunun üzerine mahkemeye başvurarak konkordato kararının kaldırılmasını talep etti. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada konkordato kararı 15 Kasım itibariyle kaldırıldı. Firmayı alan Yıldız Entegre’nin ise iki fabrikayı birleştirerek üretim yapması bekleniyor.