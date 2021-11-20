Yıldız Sunta MDF Ürünleri, 2019 yılında işçilerinin maaşlarını ödeyemez hale geldi ve üretimi durdurdu. İflas etmemek için konkordato başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen Yıldız Sunta’yı daha sonra Yıldız Entegre aldı. Borçları ödenmeye başlanan Yıldız Sunta, bunun üzerine mahkemeye başvurarak konkordato kararının kaldırılmasını talep etti. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada konkordato kararı 15 Kasım itibariyle kaldırıldı. Firmayı alan Yıldız Entegre’nin ise iki fabrikayı birleştirerek üretim yapması bekleniyor.
20 Kas 2021 - 16:55- Gündem Güncelleme: 20 Kas 2021 - 16:57
Yıldız Sunta’nın konkordatosu mahkeme kararıyla kalktı
2019 yılında işçilerinin maaşlarını ödeyemez hale gelince üretimi durduran Yıldız Sunta’nın iflas etmemek için yaptığı konkordato başvurusu kabul edildi. Daha sonra Yıldız Entegre tarafından satın alınan Yıldız Sunta’nın borçları ödenmeye başlanınca mahkeme kararıyla konkordato kaldırıldı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.