MHP barut fıçısı gibi! Aydın Ünlü’ye göz dağı

Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılan MHP Kocaeli İl eski Başkanı Aydın Ünlü’nün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alınması sonrası MHP Kocaeli teşkilatlarında sular durulmuyor. Ünlü’nün görevden alınması sonrası İl Başkanlığına Ünlü ile aralarının bozuk olduğu bilinen Kurt ailesinden Yunus Emre Kurt atandı. Teşkilatta köklü değişikler yapan yeni il Başkanı Yunus Emre Kurt kardeşlik havası oluşturmaya çalışsa da parti içerisindeki gerginlik yer yer sosyal medyaya yansıyordu.

TARAFLAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gergin hava son olarak Aydın Ünlü ile aralarından su sızmayan MYK eski Yedek Üyesi Erkan Azeri’nin sosyal medya paylaşımı ile fiziksel müdahaleye döndü. Azeri’nin yeni İl Başkanı’nı, meclis üyesi abisini ve babasını hedef alan bir açıklama yapması sonrası taraflar arasında tartışma çıkmış ve taraflar karakolluk olmuştu. Mevcut İl Başkanı yunus Emre Kurt ve önceki dönem il başkanı Aydın Ünlü olaylar sonrası karakola gitmiş ve gerginlik orada da devam etmişti. Yaşanan olaylar sonrası önceki dönem il başkanı Aydın Ünlü ve Erkan Azeri disipline sevk edildi.

ÜNLÜ’DEN ALINACAK MI?

Yaşanan olaylar sonrası ilginç bir gelişme yaşandı. MHP İl Başkan Yardımcısı Melikşah Taşkın, İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, İzmit Belediye Meclis Üyesi Engin Duymaz, Aydın Ünlü’nün sahibi olduğu Tramvay Kafe’ye giderek çay içti. Aydın Ünlü’nün il başkanlığı döneminde ülkücüler tarafından işletilen Tramvay Kafe’de Aydın Ünlü’nün ortaklığı olduğu biliniyor. Uzun bir süre dedikodu olarak kalan iddialar karşılığında Aydın Ünlü daha sonra ortaklığı olduğunu açıklamıştı. Ünlü’nün görevden alınması sonrası bir çok ülkücü Kafe’nin Ünlü’den alınıp Kocaeli İl Teşkilatına verilmesini savunuyordu.

ÜNLÜ’YE GÖZDAĞI

Yeni yönetim Tramvay Kafe ile ilgili açıklama yapmazken son olaylar sonrasında Kafe’de toplantı yapmaları Ünlü’yegöz dağı olarak yorumlandı. Kafe’de yapılan buluşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP İl Başkan Yardımcısı Melikşah Taşkın, “Söyleneni ve söyleyeni anlama kabiliyeti bile olmayan beyinler,bugün hâlen daha primlerini hareketin liderinden piyasa yaparak gündemde kalma çabasında olan dünsüzler ve ünsüzler ile dolu” ifadelerini kullandı.

TRAMVAY KAFE HİKAYESİ

2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisi İl Binasının bulunduğu mevcut yapı Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ile satışa çıkarıldı. Açık arttırma usulü yapılan ihaleyi dönemin il başkanı Aydın Ünlü satın almıştı. İddialara göre binayı satın alan Ünlü ödeme için bankadan kredi çekti. Kredinin ödemelerini ile teşkilatının ve vatandaşların destekleri ile ödemeye devam eden Ünlü’nün karşısına daha sonra Tramvay kafe formülü çıkmıştı. 2018 yılında Tramvay Kafe açılarak BMT Kafe Hizmetleri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD Şirketi sahibi Ali Murat Köşeli, Kadir Erenoğlu ve Özkan Yalçınkaya tarafından işletilmeye başlandı. Kredi sorunundan haberdar olan Köşeli’nin önerisiyle, kafenin yüzde 50 hissesini MHP’ye yakın isimlere vererek, kredi ödemelerinin buradan yapılması gündeme geliyor. Sürecin sonunda kafenin yüzde 50 hissesi MHP İl Eski Başkanı Aydın Ünlü’nün şoförü Şaban Çakmak’a devrediliyor. Sorun yaşanan kredi ödemelerinin buradan elde edilen gelirle yapıldığı parti çevrelerinde dillendirilen konular arasında.