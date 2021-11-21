TEM'de korkutan kaza: 5 yaralı

Kaza, Muallim Köy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Selman K. idaresindeki FIAT marka 31 ABG 721 plakalı araç ile İsmet K. idaresindeki 34 DNZ 689 plakalı Ford marka kamyon çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 2 si bebek toplam 5 kişi yaralandı. FIAT marka otomobil kullanılmaz hale gelirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza sebebiyle TEM otoyolunda trafik bir süre kilitlendi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.